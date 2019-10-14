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走鼻頭角祕境落海最後身影曝光 民眾驚：為何不聽勸？

買不停獎不完 來金門血拚抽手機

2019-10-14 15:16中央社 金門縣14日電

金門拚觀光不手軟。縣府宣布推出「探金十月購物趣」，旅客和民眾只要在金門商家消費並蓋章，集滿3枚不同店章就可參加摸彩，有機會獲得手機和機票等大獎。11月11日截止。

縣府觀光處表示，慶祝光輝十月，金門舉辦一連串活動，期盼為觀光帶來一波熱潮。處長丁健剛表示，除了推出「老兵召集令」外，緊接著坑道音樂節、高粱老街風獅爺文化季與烈嶼鄉芋頭季等活動，預計可吸引大批旅客到金門旅遊。

此外，丁健剛表示，中國大陸才在9月20日恢復海西地區20個城市居民來金門自由行，加上之前大陸十一長假的旅遊熱潮，金門觀光市場景氣儼然逐步回春。

觀光處表示，金門以觀光立縣，今年致力推動旅遊品牌與體質，除了不斷思考如何吸引遊客到金門觀光，更推出相關配套措施，刺激消費。

為了營造十月購物月氛圍，縣府推出「探金十月購物趣」活動，旅客及民眾可在尚義機場、水頭碼頭、車站旅服中心或各鄉鎮公所索取摸彩券，並持摸彩券到金門各店家消費滿一定額度，就可獲得店章一枚；集滿3枚不同店章，還可參加摸彩活動。縣府要讓旅客和民眾買不停、獎不完。

獎品有金獅影城電影票、金湖大飯店住宿券、航空公司紀念品、往返金門機票及iphone 11手機等。摸彩過程11月16日「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁線上直播摸彩過程。縣府歡迎旅客與民眾來試手氣。詳情請到臉書粉絲專頁查詢或電洽金門縣政府觀光處，電話082-372267了解。

金門
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