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綠營質疑MOU執行率低 市府：會持續提高執行率

2019-10-14 13:58聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市長韓國瑜年初到星馬等地區爭取農漁產品訂單，但民進黨高雄市議員質疑MOU合約執行率太低。高雄市農業局、海洋局均表示，農漁產品還有數量、價格等不確定因素，但一定會持續努力把執行率提高。

高雄市議會今農林部門質詢，民進黨高雄市議員林智鴻、何權峰等人均針對MOU合約執行率提出質疑。

林智鴻指，韓國瑜年初大張旗鼓赴中簽訂高達93億元的MOU，如今檢視執行情況，農產品原定今年出口目標25億4千萬元，目前只執行5億1032萬元，執行率約20%，漁產品原定今年出口目標26億元，實際卻僅執行4650萬元，執行率僅2%。

林智鴻批，韓當初赴中簽定沒有保證的MOU，如今數字會說話，低迷的執行率完全戳破韓國瑜謊言，也辜負農漁民對發大財的期待。何權峰肯定農產外銷確實比去年增加不少，但MOU執行率也確實低迷。

海洋局長趙紹廉表示，還有價格、數量等問題要考量，不能為了達成數字虧錢賣，但他對高雄漁產品的品質有信心，年底接近過年時，會有比較大量高品質漁產品的需求，有信心屆時會有很大的出貨成長，相當程度可以彌補。

農業局長吳芳銘也說，農產品看天吃飯，不管是MOU還是訂單，都會有不確定因素，例如天災導致量少價昂，沒有足夠貨源可出貨，且價格還會上揚，都會影響實際完成的出貨量。不過他承諾，市府一定會持續努力把執行率提高。

何權峰問兩位局長，滿1年時，目標可達成多少執行率？吳芳銘說，農業局會努力不懈怠，但中間仍有很多變數，目前沒辦法預測多少，但一定比現在數字更漂亮。

趙紹廉也說，會努力達成執行率，但也牽涉到價格等問題，不過他仍期待訂單能達成百分之百完成。

農業局表示，截至今年10月，農產外銷產值金額5.9億，較去年全年2.8億，外銷金額成長了110%。另外，108年截至10月的果品農特產外銷數量12688公噸，對比去年度全年6122公噸，也成長了107%。

高雄市長韓國瑜年初到星馬等地區爭取農漁產品訂單，但民進黨高雄市議員質疑MOU合約...
高雄市長韓國瑜年初到星馬等地區爭取農漁產品訂單，但民進黨高雄市議員質疑MOU合約執行率太低。記者蔡孟妤／攝影
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