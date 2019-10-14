親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

「日職天皇」逝世：400勝神話背後的自律精神

影／高雄彌陀漯底路出現「魚墳場」 臭到令人作嘔

2019-10-14 12:33聯合報 記者王昭月林保光／高雄即時報導

高雄市彌陀區漯底路一處魚塭旁，最近有居民發現被人挖洞棄置大量石斑魚屍，儼然像座「魚墳場」。成批的魚體腐爛，臭味四溢，讓前往附近運動的民眾聞到噁心想吐，大罵「棄屍」的人很沒有公德心。

彌陀居民投訴表示，彌陀區漯底路這處魚塭旁，是條自行車道，塭堤左側的沙灘可以垂釣，早晚有不少人會去散步運動或騎單車。但前陣子他路過時，每到某處定點就聞到腐臭氣味，本來以為是有人丟棄死貓死狗，之後有一次撞見一名外勞，以機車拉著推車，載了滿車的魚屍丟入漁塭旁的洞穴內，臭味原因才水落石出。

投訴人說，他向當地清潔隊陳情，沒想到還沒見處理，國慶連假當天前往漯底路晨運，又發現外勞又拉了一車死魚來丟，索性假扮路人錄影全程蒐證，進而發現，上回丟棄死魚的洞已經掩埋，旁邊又開發一個新洞，寬度及深度約都2米，丟的是龍膽石斑。「味道實在太重了，就算養殖戶是丟在自家土地，也不能讓大家承受臭味，何況南部天氣那麼炎熱，會影響衛生」。

高雄市海洋局表示，一般養殖戶如處理魚屍，不外乎找化製場或清運業者處置，塭主棄置於私有土地上，依「養殖漁業管理自治條例」雖無具體規範，但並不鼓勵。

彌陀區長歐劍君今早接獲記者查證，得知有人在塭旁亂棄置魚屍，馬上派人了解原委，養殖戶回覆，由於近日石斑魚成長速度快，少數石斑死亡，因數量不多，所以便在塭旁就地掩埋。不過區公所已經告誡，必須立即掩土並撒上石灰，否則再抓到一定開單。

高雄市彌陀區漯底路一處魚塭旁，遭人棄置魚屍，臭氣沖天。圖／讀者提供
高雄市彌陀區漯底路一處魚塭旁，遭人棄置魚屍，臭氣沖天。圖／讀者提供
分享
龍膽石斑死亡曝屍，臭氣讓前往漯底路運動的居民都作嘔。圖／讀者提供
龍膽石斑死亡曝屍，臭氣讓前往漯底路運動的居民都作嘔。圖／讀者提供
分享
居民投訴表示，養殖戶直接要外勞把死魚拉到塭旁，就地掩埋。圖／讀者提供
居民投訴表示，養殖戶直接要外勞把死魚拉到塭旁，就地掩埋。圖／讀者提供
分享

【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

強化「醫病溝通」 高醫手術室團隊粉墨登場演話劇

2019-10-14 11:54

警犬「CoCo」產子喜洋洋 阿蓮所長晉升當阿公

2019-10-14 11:52

屏東地檢署拍微廣告 發起微笑婉拒賄選運動

2019-10-14 10:10

大陳義胞滄桑史 旗山凱旋新村第一代住戶不到10人

2019-10-14 07:34

屏縣流浪貓狗認養率 全國第3

2019-10-13 23:50

高雄推電纜地下化 路竹、三民、永安區 拔476支電桿

2019-10-13 23:50

屏東菸葉廠 將變大博物館區

2019-10-13 23:50

衛武營滿周年 380萬人次參訪

2019-10-13 23:50

「三寸金蓮」肉粽憶婆婆 成社區亮點

2019-10-13 23:50

最後一批來台的大陳人 旗山凱旋新村大半頹圮

2019-10-13 23:50

萬年迓火獅燒化祈福 無人機展演點亮蓮潭

2019-10-13 22:53

高雄本周前進大樹徵才 知名日本牛丼、火鍋業者都缺人

2019-10-13 22:40

南六公司照顧偏鄉 高雄阿公阿嬤重溫廟口看戲時光

2019-10-13 21:06

李昆澤公車站廣告遭破壞 警到場積極查訪

2019-10-13 19:48

國慶收假車流高峰已過 不過南州交流道因控管回堵

2019-10-13 17:43

旗山82歲翁撞死妻 監理站：滿75歲駕駛人要重新受測

2019-10-13 17:37

國慶焰火落幕 屏縣府開闢的臨時停車場也惹議

2019-10-13 16:53

警調監視器查高雄電影節嗆聲女子 分局：保護安全

2019-10-13 13:41

遭Wecare指東廠 高巿文化局回擊：不該亂扣帽子

2019-10-13 13:29

認識田寮泥岩惡地 學做竹筒花器

2019-10-13 12:33

推動電線地下化 高雄拔除電桿476支

2019-10-13 09:27

走進高雄梓平社區 呷毛豆逛漁市還能手作檜木箸

2019-10-13 08:17

不再是海洋生物隱形殺手 廢漁網變身貼心生活小物

2019-10-13 07:40

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

衛武營售票突破29萬人 韓國瑜笑談：朱宗慶不用辭職了

2019-10-13 16:29

屏菸成網美最愛 台灣設計展最紅的亮點之一

2019-10-13 16:26
看更多

熱門文章

夯！南投茶博4天狂吸20萬人 唯獨這件事惹民怨

2019-10-13 17:44

活化汐止三重永和公有地 新北狂拆違建改設停車場

2019-10-13 19:51

中尉情報官退伍澳洲攻碩士 白河警員不平凡人生

2019-10-14 07:26

60歲翁現金一次買百張淡海輕軌票券 售票員驚：超霸氣

2019-10-13 16:28

他在日月潭點80元紅燒豆腐「整盤白白」 店家爆氣扯：房價很貴！

2019-10-14 10:19

11月9日新社花海開幕 市府先後「燙平」山城道路

2019-10-13 13:04

旗山82歲翁撞死妻 監理站：滿75歲駕駛人要重新受測

2019-10-13 17:37

影／首屆桃園濱海秘境馬拉松 烤豬烤雞營養補給無上限

2019-10-13 19:11

國慶焰火落幕 屏縣府開闢的臨時停車場也惹議

2019-10-13 16:53

台東縣長饒慶鈴率團訪日 台東原住民舞蹈讓日人讚嘆

2019-10-13 16:59

影／白沙屯媽祖爬上溜滑梯 信徒：媽祖婆太可愛了

2019-10-13 17:46

北市最大市場改建案2度流標 年底開工恐無望

2019-10-13 19:50

重返「韋昌嶺」 連結馬祖、基隆

2019-10-13 23:17

衛武營售票突破29萬人 韓國瑜笑談：朱宗慶不用辭職了

2019-10-13 16:29

民生汐止線遙遙無期？ 柯文哲果斷秒回「是」

2019-10-14 11:57

4天逾11萬人次 台南山上花園水道博物館暴紅

2019-10-13 18:02

視察基隆河自行車道 侯友宜：與林右昌合作，延伸車道

2019-10-13 13:43

北市推Ubike2.0 新北：兩代不相容

2019-10-13 22:59

大陳義胞滄桑史 旗山凱旋新村第一代住戶不到10人

2019-10-14 07:34

斗六火車站交通亂象 雲縣府打造轉運站緩解

2019-10-13 17:51

台中浩天宮大庄媽祖回鑾 大甲媽祖也共襄盛舉

2019-10-13 19:12

屏菸成網美最愛 台灣設計展最紅的亮點之一

2019-10-13 16:26

國慶連假風景區人潮多 小吃業營收有人好有人嘆

2019-10-13 21:07

轉角遇見藝術 大窩山越來越精彩

2019-10-13 19:13

不認「吸安」是失言 柯文哲嗆：吸安體力也不會好

2019-10-14 11:14

「最不友善車站」電梯完工 11月讓通勤族更方便

2019-10-14 11:40

百年步道遭莫名開挖 北市府：邊坡改善並植百株竹柏

2019-10-13 22:42

影／解籤不求人 嘉市小學生的QRcode解籤法比賽得第一

2019-10-13 13:18

火災後花蓮清潔隊善後至凌晨 這團隊獲全國部隊特色獎

2019-10-13 16:17

新竹高商慶祝校慶 推出可愛LINE貼圖

2019-10-13 15:23

爭取2030亞運 柯文哲：跟侯友宜講用「雙北名義」申請

2019-10-14 11:16

大巨蛋紛擾不斷 明天續闖都審會

2019-10-13 22:52

影／壯觀！南投茶博首創千人擂茶 「太陽圖騰」草地現

2019-10-13 19:53

機車維修師傅中年轉業 種出冠軍芭樂

2019-10-13 13:30

影／台東富岡外海幽靈船 今天勘驗確認是外國海漂船

2019-10-14 12:31

大巨蛋都審今強度關山？ 柯文哲：遠雄要認真考試

2019-10-14 11:32

影／新北聯合婚禮說明會 藝人小亮哥分享婚姻秘訣

2019-10-13 19:49

彰化偏鄉藝文匱乏 在地基金會12年邀100多場兒童劇

2019-10-13 18:15

萬年迓火獅燒化祈福 無人機展演點亮蓮潭

2019-10-13 22:53

遭Wecare指東廠 高巿文化局回擊：不該亂扣帽子

2019-10-13 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top