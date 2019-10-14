影／高雄彌陀漯底路出現「魚墳場」 臭到令人作嘔

高雄市彌陀區漯底路一處魚塭旁，最近有居民發現被人挖洞棄置大量石斑魚屍，儼然像座「魚墳場」。成批的魚體腐爛，臭味四溢，讓前往附近運動的民眾聞到噁心想吐，大罵「棄屍」的人很沒有公德心。

彌陀居民投訴表示，彌陀區漯底路這處魚塭旁，是條自行車道，塭堤左側的沙灘可以垂釣，早晚有不少人會去散步運動或騎單車。但前陣子他路過時，每到某處定點就聞到腐臭氣味，本來以為是有人丟棄死貓死狗，之後有一次撞見一名外勞，以機車拉著推車，載了滿車的魚屍丟入漁塭旁的洞穴內，臭味原因才水落石出。

投訴人說，他向當地清潔隊陳情，沒想到還沒見處理，國慶連假當天前往漯底路晨運，又發現外勞又拉了一車死魚來丟，索性假扮路人錄影全程蒐證，進而發現，上回丟棄死魚的洞已經掩埋，旁邊又開發一個新洞，寬度及深度約都2米，丟的是龍膽石斑。「味道實在太重了，就算養殖戶是丟在自家土地，也不能讓大家承受臭味，何況南部天氣那麼炎熱，會影響衛生」。

高雄市海洋局表示，一般養殖戶如處理魚屍，不外乎找化製場或清運業者處置，塭主棄置於私有土地上，依「養殖漁業管理自治條例」雖無具體規範，但並不鼓勵。