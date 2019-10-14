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強化「醫病溝通」 高醫手術室團隊粉墨登場演話劇

2019-10-14 11:54聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

因應病人安全周的「醫病溝通」主題，高雄醫學大學附設中和紀念醫院的手術室團隊今在醫院大廳上演話劇「手術室的春天」，告知病人及家屬術前溝通的重要性與病人辨識的重要性，並提醒醫護、患者及家屬就醫時要「大聲問」，減少溝通不良狀況，也拉近醫病間的距離。

高醫院長侯明鋒表示，病患到醫院來，最重要的是治好疾病、照顧好健康，流程中更須保障安全，病人安全是醫院首要政策，病人在就醫流程有任何問題都要隨時提出，與醫護人員做溝通。高醫近幾年都獲得病人醫療品質SAQ獎及各種內部獎項，紮紮實實落實病人安全。

擔任高醫病安委員會院外委員的周玉芬分享，院內醫護對於病人安全採取最嚴格的標準，對於病人本身來說，也須對病人安全有基本認知，以急診為例，是以檢傷分類等級作為看診順序，絕非「先到先看」、「年紀大的先看」，而是先處理最危險、最可能致命的患者，如果只是皮肉傷，就得耐心等候。

此外，語言是醫病溝通中相當重要的連結，周玉芬說，南部很多高齡病患都講台語，她帶父親看診時，就會特別向醫師強調父親只講國語和日語，讓醫師知道要用何種語言溝通；如果有患者只講客家話，或因應愈來愈多新住民及外籍人士看診趨勢，目前高醫也提供國際醫療語言服務，讓醫病溝通更為順暢。

強化「醫病溝通」主題，高醫病人安全周上演「手術室的春天」話劇，讓民眾了解術前溝通...
強化「醫病溝通」主題，高醫病人安全周上演「手術室的春天」話劇，讓民眾了解術前溝通與辨識的重要性。記者蔡容喬／攝影
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強化「醫病溝通」主題，高醫病人安全周上演「手術室的春天」話劇，院長侯明鋒（右）、...
強化「醫病溝通」主題，高醫病人安全周上演「手術室的春天」話劇，院長侯明鋒（右）、醫秘吳政毅（左）向民眾宣導醫病雙向溝通。記者蔡容喬／攝影
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