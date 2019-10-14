大陳義胞滄桑史 旗山凱旋新村第一代住戶不到10人

2019-10-14 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



一甲子歲月前，「大陳義胞」撤離來台後散居各地，最後一批抵達的軍民落腳高雄旗山，當年政府將362戶軍民安置在凱旋新村，這群大陳人自成生活圈，不見地方文史記載，在地人鮮少知道他們的存在，目前眷村房舍多半傾圮廢棄，居民嘆說「這裡是快要消失的大陳聚落」。

1955年台海兩地烽火未停，國民政府陸續將浙江大陳島上的反共軍民撤離來台，並在全台各地規畫眷村安置居民。國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場副場長吳專誠指出，大陳榮民（266 人）早期在美濃吉洋開墾，後來滇緬孤軍（677人）來台，因農場空間不足，大陳人遷至旗山嶺口，多年來外界印象停滯不前，常誤把滇緬孤軍當大陳義胞 。

來到旗山眷村，一棟棟狹小房舍依山坡而建，大馬路旁興建眷村入口牌樓，「嶺口凱旋新村」字樣清晰，不過另側石柱上文字辨識困難，大致寫著「溯於中國民國44年2月政府由浙江省大陳島轉進，島上居民深曉大意，362戶來台」等內容。

眷村房舍大多空間狹小，甚至有些房子只有2至3坪大小。大陳居民黃彩英說，歷經時代演變，半數以上房子殘破無人居住，首批來台的大陳人多數離世，剩下的人去住安養院、住院或離家依親，第一代大約個位數，後代可能只有百餘人。

南勝社區發展協會總幹事吳萬德說，很多人不知道旗山有眷村，更沒聽過大陳義胞，小時候很多同學住在眷村，家人都在鄰近的兵工廠上班，聽說這批軍民是最後一批來台的大陳人，近年人口凋零外移，空房率很高。