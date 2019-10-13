高雄本周前進大樹徵才 知名日本牛丼、火鍋業者都缺人

2019-10-13 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



高雄市勞工局本周舉行9場徵才，共64家廠商釋出1200個以上職缺，幾乎每天有2場徵才，除前進大樹區聯合徵才，連鎖餐廳海底撈、日本牛丼連鎖「台灣善商すき家SUKIYA」也舉行專案徵才，並有多家長照機構徵照服員，相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢，或電洽07-7330823轉408。

勞工局表示，10月15日（周二）上午9點到12點30分，在大樹區久堂里老人活動中心2樓禮堂（高雄市大樹區久堂里久堂路97號，07-6529406）舉辦聯合徵才，由良安行、政東水電工程、花芊草本生物科技、百麒洗衣實業、台和實業、明揚國際科技、四海遊龍、永承洋營造事業開發、超雄工程實業、創盈科技等23家廠商，開出208個職缺，平均薪資28K以上。

同天上午10點到下午4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848），由日本牛丼連鎖速食餐廳「台灣善商すき家SUKIYA」公司到站進行專案徵才，提供85名儲備幹部、區域限定社員及全職內外場人員職缺，月薪26K起。

此外，同天下午2點到3點30分在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），東州互聯網實業徵客服專員17人，漢衛保全徵保全員10人、清潔員5人，享溫馨旅行社徵國內外OP5人、電話行銷5人、國際領隊10人、網頁美編人員2人，金琪工程徵會計1人、行政助理2人、技工10人、防水工程人員5人，保時潔清潔事業徵清潔員10人、石材美容助理5人、夜間機動人員3人。

16日（周三）下午1點30分到4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）邀連鎖餐廳「海底撈火鍋」到站進行專案徵才，提供60名內外場餐飲服務員職缺，月薪31K起。

同天下午2點到4點在鳳山就服站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243，鋐錕實業公司徵操作工50人、百亮玻璃公司徵操作工9人、力昌行鋁業徵操作工15人、茂生農經徵操作工19人。

16日（周三）下午2點到3點在前鎮區興東里活動中心（高雄市前鎮區嘉陵街36號，07-8220790），統一精工徵儲備站長5人、時薪人員10人，捷利國際餐飲徵內外場餐飲服務人員10人，三商家購徵儲備幹部4人、儲備店長4人，世德工業徵車床技術員5人、廠務助理4人、網管資料庫管理師2人，日安環保工程徵清潔人員22人、儲備幹部1人，良安行徵切割人員5人、現場操作員5人、清潔員5人，晉豐實業徵作業員5人。

同天下午2點30分到4點高雄市美容教育學會（高雄市前金區中華三路77-1號12樓-1，07-5509848），由堉恩居家長照機構徵居服員5人，佳馨居家長照機構徵照服員5人，高雄市路竹社會福利協會徵照服員10人，順遠工程徵居家家事服務員20人，安心食品徵營運儲備幹部20人、服務人員40人，台灣北澤公司徵操作工29人，日月光半導體製造公司徵操作工150人。

18日（周五）下午2點30分到4點在三民區本和里活動中心（高雄市三民區大和街190號，07-383191），永信保全徵留駐服務員5人，住商保全徵保全人員5人、總幹事1人、台灣之星電信公司徵門市銷售人員20人、門市儲備幹部10人，統一超食代徵現場作業員5人，好事多環境事業社徵雜工10人，尚潔環境工程徵工務助理3人、工務技術員3人、業務人員1人，日月光半導體製造公司徵工程師15人，台灣福雷電子徵設備工程師10人。