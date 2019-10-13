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高雄議員向韓下戰帖 市府簡回8字

2019-10-13 19:52聯合報 記者謝梅芬／即時報導

高雄市韓國瑜即將在下周請假全心選總統，高雄市議員林智鴻說，高雄市民等不到發大財，韓市長自己發大財後就落跑選總統，自己編列的109年度預算，自己不敢面對議會監督，就想請假迴避。

林智鴻說，高雄市民等不及想要發大財了，高雄人非常厭惡欺騙高雄人的市長，高雄經濟發展不能等。

林智鴻說，他要向韓國瑜市長下戰帖，來辯論如何讓高雄發大財，如何當一個負責任重然諾不落跑的政治人物，時間、地點，由韓挑！「看你要拿穿雲箭還是穿心箭，我都等你！」

高雄市政府新聞局長王淺秋今簡回8字「 不隨之起舞，不予回應!」

高雄市議員林智鴻今天下午向高雄市長韓國瑜下戰帖。記者謝梅芬／攝影
高雄市議員林智鴻今天下午向高雄市長韓國瑜下戰帖。記者謝梅芬／攝影
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高雄市發大財韓國瑜

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