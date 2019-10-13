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屏菸成網美最愛 台灣設計展最紅的亮點之一

2019-10-13 16:26聯合報 記者翁禎霞／即時報導

繼台北松菸之後，有超過一甲子歷史的屏東菸葉廠，因保留國內最大的製菸鍋爐機組，在這次設計展中成為亮點，吸引許多網美慕名而來，據說廠內斑駁的光線就和攝影棚的效果沒有兩樣，縣府也計畫在設計展後逐步修復，未來將規劃為屏東大博物館區。

位於屏東市區的屏東菸葉廠，建於1936年，全廠佔地4.2公頃，共有24幢鋼筋混凝土的廠房和倉庫，規模比台北松山菸廠還要大，過去這裡一直沒有對外開放，即使是屏東市民對菸葉廠也十分陌生。2010年，屏東縣政府文化處將廠內的菸葉除骨加工區、菸葉複薰加工區、鍋爐室、中山堂等4處登錄為歷史建築，並展開鍋爐室、中山堂的修復工程，2017年更擴大全區登錄為歷史建築，以完整產業文化遺產的意義。

這次在台灣設計展中，屏東菸葉廠成為其中一個衛星展區，以國際青年設計交流展及屏東教育設計展為主，很多人才得以一窺菸葉廠的全貌，設計展期間，每天上午10時30分、14時及16時均有導覽，由志工解說當年製菸的流程，果然一開放後，立刻成為亮點，不少網美慕名而來取景。

志工林秀鳳來自新園，小時候就對菸樓印象深刻，她說當年在九如、高樹、萬丹、新園一帶都有菸樓，屏東菸葉廠在最興盛的時候，同時製造了廿多種菸，見證了台灣的菸葉史，這次配合設計展開放，確實吸引許多民眾參觀。

屏東縣政府文化處副處長李昀芳表示，縣府已向文化部爭取3.2億元的經費再造歷史場域，以修舊如舊的方式修復菸廠，預計明年底完成，未來計畫將這裡規劃為大博物館區，包括城市博物館、兒童博物館及美術館等，還有有關南島、原民的典藏，未來也都會在這裡重現。

已有一甲子歷史的屏東菸葉廠，未來將規劃為大博物館區，廠內的機具組最近成為設計展最...
已有一甲子歷史的屏東菸葉廠，未來將規劃為大博物館區，廠內的機具組最近成為設計展最紅的亮點之一。記者翁禎霞／攝影
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已有一甲子歷史的屏東菸葉廠，未來將規劃為大博物館區，廠內的機具組最近成為設計展最...
已有一甲子歷史的屏東菸葉廠，未來將規劃為大博物館區，廠內的機具組最近成為設計展最紅的亮點之一。記者翁禎霞／攝影
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已有一甲子歷史的屏東菸葉廠，未來將規劃為大博物館區，廠內的機具組最近成為設計展最紅的亮點之一。記者翁禎霞／攝影
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已有一甲子歷史的屏東菸葉廠，未來將規劃為大博物館區，廠內的機具組最近成為設計展最紅的亮點之一。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府博物館

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