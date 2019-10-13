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遭Wecare指東廠 高巿文化局回擊：不該亂扣帽子

2019-10-13 13:29聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

Wecare臉書上午轉貼警方追查高雄電影節嗆韓口罩女一事，指稱「從大港開唱連儂隧道到高雄電影節，國家機器動的好厲害啊？！」「高雄市政府文化局淪為東廠」，高雄市文化局隨後發出聲明，強調「此事純屬偶發事件，請有心團體不要無限上綱，更不該扭曲事實，亂扣帽子！」

文化局說，主辦單位電影館為維護儀式流程順暢，工作人員才上前了解，尊重民眾意願婉拒媒體採訪，帶離現場；警方基於維安職責關心後續，可以理解，但無論文化局或電影館，都絕對沒有對外提供民眾的相關資料，何來「東廠」之說？籲請外界不要讓單純文化事務沾染政治紛擾口水，讓想做事的人專心做事。

對於民眾無預警打斷高雄電影節開幕典禮進行，主辦的高雄市電影館表示事先完全不知情，對於民眾在文化活動場合，造成籌備努力已久的影展典禮中斷，也間接影響國際形象，文化局也表示強烈遺憾，並對在場的市長及國內外貴賓感到抱歉。

近來從中山大學連儂隧道事件，文化局也說，「西子灣隧道及其防空設施」具法定文資身份，民眾通報歷史建築遭噴漆塗鴉，有毀損之虞，基於文化資產主管機關的法定職責，才發文提醒管理維護單位中山大學應妥善保存本體牆面，避免違反文資法規定，並在活動結束後會同文資委員及校方會勘，提供復原改善建議，「完全未提開罰一事，何來打壓？」 呼籲有心團體不要刻意栽贓抹黑。

Ｗecare高雄臉書轉貼嗆韓口罩女遭警方追查一事，指「高雄市政府文化局淪為東廠」...
Ｗecare高雄臉書轉貼嗆韓口罩女遭警方追查一事，指「高雄市政府文化局淪為東廠」，文化局隨後發聲明強調「此為偶發事件，也未對外提供民眾資料」，有心團體不該亂扣帽子。圖／本報系資料照片。
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文化局電影高雄市

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