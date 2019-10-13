認識田寮泥岩惡地 學做竹筒花器

2019-10-13 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



國慶連假最後一天，今天高雄市政府農業局安排一場農夫體驗泥岩惡地地質公園系列活動，參觀香蕉園，採香蕉，走訪田寮惡地地質景觀，沿途溪谷S曲流更是惡地一大特色。所經靈隱寺、山南宮，應菜龍北極殿也是在內門一帶相當具有歷史背景的廟宇。

農業局表示，在田寮一帶，人們常說身處惡地，草木不生，然而居住在此地的居民，卻也衍生出的謀生技藝─竹編。

早期田寮一帶都以竹子相關產業為主，這個謀生技藝隨著時代的進步已經被塑膠類製品取代，為延續文化傳承，當地人開始發展竹藝手作給外地來的遊客體驗，活絡社區、帶動在地文化觀光，更重要的是讓傳統技藝永續保存、發展。

農業局這次安排到古亭社區，除了帶大家體驗竹筒花器敲打的樂趣、也讓大家體驗竹藝編織的魔力。

另外，高雄泥岩惡地的特有地質，造就惡地居民不一樣的生活環境。高雄田寮擁有台灣獨特的惡地景色，高雄市政府遵照生態保育原則，以不破壞地質與景觀的水土工法，建造登山步道與休憩空間，讓民眾走入月世界欣賞國際級景點。

高雄田寮月世界地表有一種能發光的礦物質，在明月照射下，隱約發出點點光，得名月世界，是高雄特殊地景觀光勝地，曾登上CNN旅遊版頭條。