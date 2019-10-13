推動電線地下化 高雄拔除電桿476支

2019-10-13 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



高雄市政府工務局為因應颱風侵襲造成市區纜線脫落或電桿折斷，導致停電以及影響民眾通行，今年截至9月底已順利完成路竹區復興路及東安路部分巷道、三民區銀杉街、永安工業區內道路、美濃區光明路及美濃區忠孝路等19個路段，達到17.14公里的纜線下地，拔除476支電桿，下地路段範圍已廣達15個行政區。

高雄市工務局長吳明昌表示，今年已下地路段17.14公里，拔除電桿後會將原先附掛在電桿上的路燈更換為新式節能的LED鐵桿路燈，街道景觀及安全性都大幅提升。

另外，現階段工務局與台電公司正推動楠梓區加昌路纜線下地工程，加昌路從外環西路到軍校路間全長約1000公尺，橫貫右昌地區到楠梓加工出口區，沿線有果菜市場、碉堡公園、高雄榮譽國民之家等公共設施，人潮車流生活機能齊全。

不過道路旁人行道上黑板樹高聳，不時會碰擊電線，造成斷電，影響民眾生活，為解決此現象，工務局已督請台電公司加緊作業，預計明年底完工拆桿，一次處理完成。

吳明昌說，109年纜線下地整體計畫會持續與台電公司合作，針對緊臨路樹容易纏繞電線的電桿路段，已危及公共安全，優先考慮下地。