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國道午後恐現車潮 地雷路段要花三倍時間通過

越大咖越不敢公布病情…這個病 要了4任美國總統的命

推動電線地下化 高雄拔除電桿476支

2019-10-13 09:27聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市政府工務局為因應颱風侵襲造成市區纜線脫落或電桿折斷，導致停電以及影響民眾通行，今年截至9月底已順利完成路竹區復興路及東安路部分巷道、三民區銀杉街、永安工業區內道路、美濃區光明路及美濃區忠孝路等19個路段，達到17.14公里的纜線下地，拔除476支電桿，下地路段範圍已廣達15個行政區。

高雄市工務局長吳明昌表示，今年已下地路段17.14公里，拔除電桿後會將原先附掛在電桿上的路燈更換為新式節能的LED鐵桿路燈，街道景觀及安全性都大幅提升。

另外，現階段工務局與台電公司正推動楠梓區加昌路纜線下地工程，加昌路從外環西路到軍校路間全長約1000公尺，橫貫右昌地區到楠梓加工出口區，沿線有果菜市場、碉堡公園、高雄榮譽國民之家等公共設施，人潮車流生活機能齊全。

不過道路旁人行道上黑板樹高聳，不時會碰擊電線，造成斷電，影響民眾生活，為解決此現象，工務局已督請台電公司加緊作業，預計明年底完工拆桿，一次處理完成。

吳明昌說，109年纜線下地整體計畫會持續與台電公司合作，針對緊臨路樹容易纏繞電線的電桿路段，已危及公共安全，優先考慮下地。

工務局說，纜線地下化常遭遇諸多挑戰，除需協調設置變電箱與用戶引上管設置外，同時也要協調新設路燈及有線電視、固網業者等相關單位配合辦理架空纜線清整下地作業。

高雄市今年電纜下地已有路段17.14公里，拔除電桿後會將原先附掛在電桿上的路燈更...
高雄市今年電纜下地已有路段17.14公里，拔除電桿後會將原先附掛在電桿上的路燈更換為新式節能的LED鐵桿路燈，街道景觀及安全性都大幅提升。圖／高雄市工務局提供
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