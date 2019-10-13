走進高雄梓平社區 呷毛豆逛漁市還能手作檜木箸

2019-10-13 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／即時報導



國慶連假，高雄農村不休息，梓官區梓平社區所規畫「呷毛豆 逛漁市」，帶遊客品嘗「綠金」料理，在百年老樹下，體驗在地人家的毛豆生活，走逛濕地公園，手作檜木箸，戀戀蚵仔寮，在魚市場逛大街，讓大家體驗農漁村風情。

高雄市政府農業局長吳芳銘說，高雄多元的地質條件，造就綠意盎然的農村，及波光粼粼的漁村海景，楠梓的梓平社區，經過農村再生計畫的支持，不但提升社區本身的能量，還能結合綠金毛豆、檜木藝術、社區營造、漁村風光及文化體驗，充分串連梓官地區的環境資源及在地產業，證明社區進行農村再生的積極度，也為社區往後的發展，奠立多元成長的利基。

高雄梓官區梓平社區取得農村再生計畫補助後，就結合人文及產業，提高社區能見度，從牆面的「立體螺絲蝴蝶」與「生活智慧纏繞畫」，及巷弄中的小地環境綠化，便可看出社區的用心。

另外，藉由「農村再生藝術跨界計畫」的支持，與梓官的「檜木生活館」合作，並在檜木藝術工作者蔡秉誠的指導下，完成「檜木九宮格餐盒」，增添藝術氣息。

梓官除了是蔬菜主要生產集貨地區外，梓官的漁業，也蓬勃發展，居民信仰中心「朝天宮」裏供奉的「船仔媽」，相傳金身是在船板上被拾獲，因為神態近似媽祖，又是女子的裝扮，故稱「船仔媽」。