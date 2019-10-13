不再是海洋生物隱形殺手 廢漁網變身貼心生活小物

2019-10-13 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／即時報導



漁民不用的廢漁網，若隨手丟棄海中，難以分解的漁網就成了海洋生態的「隱形殺手」。屏東縣是漁業大縣，縣環保局為賦予廢棄漁網新的生命並延續價值，選定推動漁村生活體驗遊程有成的枋寮鄉新龍社區作為回收設施示範區，邀大仁科技大學傳授編織技法，將廢漁網、漁具編轉化為實用的生活小物或藝術品，進而成為新龍社區漁村遊程新亮點。

屏東海生館說，持續漂流在海中的廢漁網和繩索，若纏住經過的生物，限制活動或無法動彈，造成飢餓、裂傷和感染後導致死亡，館方有時會發現魚、海豚、海龜、海鳥、螃蟹等海洋生物死在漁網中；另外海洋哺乳類動物需要返回到水面上呼吸，漁網和繩索纏住牠們會導致窒息而死亡。

沉入海底的漁網和繩索容易覆蓋珊瑚礁上，讓共生藻離開或死亡，造成珊瑚白化，最後珊瑚因失去營養供應而死亡，再影響珊瑚礁魚類。

縣環保局將「資源再利用」的概念運用到廢漁網和漁具，去年選定推動漁村生活體驗遊程有成的枋寮鄉新龍社區為回收設施示範，鼓勵漁民將廢棄漁網帶到示範區，暫置新龍社區倉庫管理存放，並請大仁科技大學老師在社區辦資源循環再造教學課程，講解編織方法並導入創新設計概念。

經過課程加上社區努力，原本廢棄的漁網，轉化為環保與實用性兼具的漁網提袋、背包或展示用的藝術品，賦予了新的生命。