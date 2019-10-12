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集團婚禮首在孔廟舉辦 韓國瑜勉50對新人「好好做人」

2019-10-12 22:22聯合報 記者楊濡嘉／即時報導

高雄市政府民政局今天在左營孔廟舉辦108年第二場市民集團婚禮，高雄市長韓國瑜為50對新人主婚時，叮囑新人要「好好做人」，還不忘提醒新人明年高市的生育津貼，第一胎提高到2萬元，要在高雄創業的青年可以運用青年局的青年創業基金，希望大家在高雄「樂婚、願生、能養」。

高雄市政府舉辦的市民集團婚禮，曾在華麗的飯店、寬廣的巨蛋體育館、愛河畔舉辦，借用孔廟廣場辦理還是第一次，民政局結合左營萬年季，以「幸福萬年、古城結褵」為主軸，將婚禮營造出中式古典浪漫氛圍。

韓國瑜當主婚人，民政局長曹桓榮擔任證婚人，50對新人或著古式大紅禮服，或穿白紗、西裝，也有走動漫仿裝風格和東洋禮服樣貌，也有的輕裝來參與，每一對新人都用最慎重、最喜悅的心情走紅毯。

韓國瑜致詞時說現在有少子化問題，期盼新人加緊努力，「好好做人」！市府明年起的生育津貼規畫調高為第1胎2萬元（目前是1萬元）；另青年局本月成立，會全力協助高雄青年創業。

韓國瑜受訪時表示，這一次參加的50對新人，3對來自外縣市，當中有一對的新郎遠從巴西到台灣娶台灣姑娘，異國婚姻，都發自內心祝福每一對新人，祝每一對新人永浴愛河，譜上美好的婚姻。

韓國瑜在現場抽出一對新人，贈送總統級套房住宿券，希望獲獎新人幸福度蜜月，「努力做人」帶回蜜月寶寶。另有贊助集團婚禮的廠商提供「十全十美」幸福好禮送給每對新人，祝福新人歡喜成家、幸福久久。

今年的50對新人，每一對都浪漫的愛情故事；新郎來自巴西的新人，兩人在機場偶遇2次，一度以為是詐騙集團，後來相識相 知，遠距離的異國戀曲終成眷屬。有一對年齡較大的新人，愛情長跑了28年，今年決定相互照顧情定終身。另有網路世代在交友網站或朋友的line群組相識，大約1年多就決定把虛擬變實境，步上紅毯。

民政局表示，高雄極力推動「愛情產業鏈」，也積極辦理促進人口成長政策的「金鏟子祝好運」、「坐月子到宅服務」、「幸福婚姻家庭教育講座」及增設「育兒資源教育中心」等，盼打造市民安居樂業的友善環境。

高雄市民政局首次在左營孔廟舉辦市民集團婚禮，典禮開始有古禮迎娶儀式。記者楊濡嘉／...
高雄市民政局首次在左營孔廟舉辦市民集團婚禮，典禮開始有古禮迎娶儀式。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市長韓國瑜（前左）擔任108年第二場市民集團婚禮主婚人，民政局長曹桓榮（前右...
高雄市長韓國瑜（前左）擔任108年第二場市民集團婚禮主婚人，民政局長曹桓榮（前右）擔任證婚人，典禮後與新人合影。記者劉學聖／攝影
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高雄市民政局首次在左營孔廟舉辦市民集團婚禮，不少新人穿著也配合場景，以較傳統的禮...
高雄市民政局首次在左營孔廟舉辦市民集團婚禮，不少新人穿著也配合場景，以較傳統的禮服展現喜氣洋洋。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市民政局首次在左營孔廟舉辦市民集團婚禮，新郎親吻新娘的手，兩人牽手共一生。記...
高雄市民政局首次在左營孔廟舉辦市民集團婚禮，新郎親吻新娘的手，兩人牽手共一生。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市長韓國瑜（前桌右）擔任108年第二場市民集團婚禮主婚人，叮嚀新人要「好好做...
高雄市長韓國瑜（前桌右）擔任108年第二場市民集團婚禮主婚人，叮嚀新人要「好好做人」。前桌左：高雄市民政局長曹桓榮。記者劉學聖／攝影
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