影／內蒙古非遺特展在佛館登場 安代舞震撼開場

2019-10-12 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／即時報導



內蒙古地域遼闊，歷經千年時光的洗禮，更孕育出豐富的非物質文化遺產。佛陀紀念館大覺堂今午幻化為蒙古草原，由80多位非物質文化遺產傳承人帶來呼麥、安代舞的精彩演出，令人見識到草原民族多彩多姿的生活樣貌。

「守望精神家園—第6屆兩岸非物質文化遺產月」暨「美麗中華行」活動即起至11月3日在佛光山佛陀紀念館盛大登場，內容包括「草原記憶」內蒙古非物質文化遺產特展及「美麗的草原我的家」內蒙古非物質文化遺產專場演出，讓台灣民眾能近距離領略內蒙古文化的精彩。

內蒙古是大陸草原文明的發祥地，擁有細數不清的歷史遺跡，逐水草而居的特性，衍生舉世聞名的蒙古包，色彩瑰麗的民族服飾，承載著歷史文化，高亢悠遠的長調訴說草原人民的文化習俗，獨特喉音的「呼麥」更是蒙古人與萬物及宇宙的對話。118.3萬平方公 里的土地，各類地質景觀俱全，儼然是座天然的博物館。

今年內蒙古非物質文化遺產移至佛陀紀念館舉辦特展，國人不必搭機遠行就能見識精彩，佛光山副住持慧傳法師表示，開幕典禮的專場演出，一票難求，顯見極受重視。

中國藝術研究院音樂研究所名譽所長田青說，蒙古族是馬背上的民族，逐水草而居，沒有邊界的概念，足跡曾遠至歐洲，蘊藏的非遺文化更是珍貴的「精神家園」。

今天在佛館大覺堂登場的「美麗的草原我的家」專場演出，由內蒙庫倫地區流行的安代舞震撼開場，舞者甩巾踏步，歡樂氣氛感染全場。而「呼麥」的歌聲響起，更讓人有如遁入無邊的寬廣草原。