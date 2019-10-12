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影／高雄市集團結婚 韓國瑜祝福

2019-10-12 18:59攝影中心 記者劉學聖／即時報導

高雄市民政局規畫一年一度的市民集團婚禮，今天在高雄左營孔廟舉行，有50對新人參加。擔任主婚人的高雄市長韓國瑜期勉新人要記得互相的承諾，結婚這一天緊握的手，好好經營一個家，更期待新人們早生貴子，這次婚禮在孔廟舉辦，許多新人和親友們共同參與，還有韓國瑜前來證婚，大家都直說一定會永生難忘。

高雄市民政局規畫一年一度的市民集團婚禮，今天在高雄左營孔廟舉行，有50對新人參加...
高雄市民政局規畫一年一度的市民集團婚禮，今天在高雄左營孔廟舉行，有50對新人參加，擔任主婚人的高雄市長韓國瑜特地前來參加。記者劉學聖／攝影
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高雄市民政局規畫一年一度的市民集團婚禮，今天在高雄左營孔廟舉行，有50對新人參加...
高雄市民政局規畫一年一度的市民集團婚禮，今天在高雄左營孔廟舉行，有50對新人參加，擔任主婚人的高雄市長韓國瑜期勉新人要記得互相的承諾，更期待新人們早生貴子。記者劉學聖／攝影
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高雄市民政局規畫一年一度的市民集團婚禮，今天在高雄左營孔廟舉行，有50對新人參加，擔任主婚人的高雄市長韓國瑜期勉新人要記得互相的承諾，更期待新人們早生貴子。記者劉學聖／攝影
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高雄市民政局規畫一年一度的市民集團婚禮，今天在高雄左營孔廟舉行，有50對新人參加，擔任主婚人的高雄市長韓國瑜期勉新人要記得互相的承諾，更期待新人們早生貴子。記者劉學聖／攝影
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高雄市民政局規畫一年一度的市民集團婚禮，今天在高雄左營孔廟舉行，有50對新人參加，擔任主婚人的高雄市長韓國瑜特地前來參加。記者劉學聖／攝影
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高雄市民政局規畫一年一度的市民集團婚禮，今天在高雄左營孔廟舉行，有50對新人參加，擔任主婚人的高雄市長韓國瑜期勉新人要記得互相的承諾，更期待新人們早生貴子。記者劉學聖／攝影
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高雄市民政局規畫一年一度的市民集團婚禮，今天在高雄左營孔廟舉行，有50對新人參加，擔任主婚人的高雄市長韓國瑜期勉新人要記得互相的承諾，更期待新人們早生貴子。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜孔廟婚禮

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