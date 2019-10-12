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國慶焰火施放經費被質疑 屏府：總經費5386萬

2019-10-12 15:55中央社 屏東縣12日電

屏東縣施放國慶焰火遭質疑經費運用問題。屏東縣政府今天透過新聞稿方式說明經費運用，包括道路鋪面維修設施，並非一次性配合國慶焰火施放，且總經費為新台幣5386萬元。

新聞稿針對「特定政黨立委候選人質疑國慶焰火經費運用問題」發出嚴正聲明。縣府指出，焰火施放案由內政部辦理，不是由縣府負責，決標經費為912萬元。

縣府表示，縣府在改善國慶焰火施放地點河濱公園場地等設施及交通接駁部分，經費為3512萬元，如果再加上焰火當晚的服務空間69萬元、晚會活動規劃及執行893萬元，總計4474萬元，非外界謠傳的7000多萬元。

至於場地設施建置工程決標經費為1327萬元。縣府說明，這是用於改善河濱公園場地、道路鋪面、路燈維修等設施，不是只有一次性配合國慶焰火施放，焰火結束後這些設施仍繼續可供民眾遊憩使用。

對於外界以高雄市府當晚辦理的活動經費類比國慶焰火，縣府表示，兩者規模其實大為不同，不論從硬體設施、表演團隊、接駁服務等，很難相提並論；且今日高雄市府可以在那個場地辦這麼多人的活動，也是因為之前的市府團隊已經將基礎設施投資改善完成。

縣府說，位於高屏溪左岸屏東端的河濱公園大部分是屬於比較自然野放的場域，要安排20萬人的活動，縣府必須做一些基礎設施改善，維護基本安全，投注的經費及心力更多。最重要的是，這些設施都不是一次性，而是評估考量到日後仍然能繼續使用，提供民眾更好的生活品質。

另外，國慶焰火臨時停車場統包工程決標經費3400萬元，實際花費總計僅1580萬元，包含國產署停車場長設停車場1150萬；另有430萬為凌雲新村交通接駁調撥場地、設計展及焰火、國安動線部分指標等。

縣府說，其中國產署停車場在焰火施放後，仍可繼續供民眾使用，也不是一次性活動就結束，同時活化國產署在屏東市區的閒置空間再利用，改善市容景觀。

交通接駁方面，縣府表示，國慶焰火暨台灣設計展交通接駁服務案，含擴充累計為1818萬元（原開口619萬元），全案不只10日國慶焰火當天交通接駁，還有台灣設計展，設計展接駁車費用，還設置道路指示路牌指引系統，導引民眾及外縣市遊客至各個展區參觀，實際用於國慶焰火接駁等花費為605萬元。

國民黨新北市立委第1選區參選人洪孟楷昨天在臉書PO出政府公開招標資訊指出，「屏東縣政府花了6000多萬公帑準備場地及晚會，內政部也花了近1000萬施放煙火，但是「全部加起來7000多萬的國慶煙火，堪稱史上最貴，卻也是史上最糟。」(編輯:孫承武)

國慶屏東縣政府

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