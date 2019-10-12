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遊客暴跌病懨懨的墾丁 國慶連假又「活了起來」

2019-10-12 15:42聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東墾丁連續3天爆出遊客大量，不僅墾丁大街入夜後重現摩肩擦踵的人擠人盛況，遊憩沙...
屏東墾丁連續3天爆出遊客大量，不僅墾丁大街入夜後重現摩肩擦踵的人擠人盛況，遊憩沙灘水上活動業者也應接不瑕，業者驚呼因遊客數暴跌、病懨懨的墾丁，這幾天又「活了起來！」。記者潘欣中／攝影
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國慶4天連假，屏東墾丁未受大陸暫停來台自由行和國旅秋冬補助不適用連假影響，連續3天爆出遊客大量，不僅墾丁大街入夜後重現摩肩擦踵的人擠人盛況，遊憩沙灘水上活動業者也應接不暇，業者驚呼因遊客數暴跌、病懨懨的墾丁，這幾天又「活了起來！」；但明天連假結束後接著進入傳統淡季，自由行陸客年底可能歸零，業者只能巴望國旅秋冬補助度過旅遊寒冬。

根據屏東縣警局交通隊統計，國慶連假前2日在省道台1線枋寮水底寮測得的車潮差不多，以10日數據來看，從省道台1線、台17線南下車流30781車次，但到楓港後繼續沿省道台26線南下車流約減半，車流為15842車次，11日前者降為25928，後者15090，今天預估會比昨天再降，但仍是大量；南下屏東楓港後，約一半車流轉台9線前往花東，一半遊墾丁，估計3天約有10萬人湧入墾丁，明天收假北上車流會增加。

「墾丁恢復昔日的滿房榮景，未受大陸暫停來台自由行和國旅秋冬補助不適用連假的影響，讓人格外振奮！」墾丁一家星級店飯店主管說，墾丁這幾天是秋高氣爽的好天候，墾丁地區旅宿店連假前2天多滿房，外圍地區也有七至八成，今天陸續收假返回工作崗位，訂房降至八成，明天約一半；接著就要進入傳統旅遊淡季，一直要到明年春節才有連假，自由行陸客年底可能歸零，盼望國旅秋冬補助延長到明年春天，助業者度過旅遊寒冬。

「墾丁這幾天彷如活了起來！」墾丁大街是遊客入夜後必逛地，吳姓攤商說，連2天重現人擠人的熱鬧場景，很難想像，在全盛時期大街約有400個攤商，還營業到半夜，因遊客數直直落，只有假日有人氣，晚上9時就收攤，攤商多入不敷出，已有半數退出，或在假日才出現，國慶日這波人潮盛況，讓人懷念起全盛時期天天有人潮的時光，連假一結束，又要打回原形。

屏東墾丁連續3天爆出遊客大量，不僅墾丁大街入夜後重現摩肩擦踵的人擠人盛況，遊憩沙...
屏東墾丁連續3天爆出遊客大量，不僅墾丁大街入夜後重現摩肩擦踵的人擠人盛況，遊憩沙灘水上活動業者也應接不瑕，業者驚呼因遊客數暴跌、病懨懨的墾丁，這幾天又「活了起來！」。記者潘欣中／攝影
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墾丁連假國慶

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