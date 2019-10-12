時力陳惠敏鳳山選立委 徐永明黃國昌掛保證

2019-10-12 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



時代力量推出在高雄市立委第7選區（鳳山）參選立委的陳惠敏今天上午成立競選總部，時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌和時力議員到場站台打氣。徐永明說，時力不只是新的選擇，也是好的選擇；黃國昌強調時力和陳惠敏對捍衛主權、勞權和平權的堅持。陳惠敏表示，政治不應該是少數人累積資本和權力的門路，政治應該要是一份「正常」的工作，相信自己是高雄市第七選區最好的選擇。

陳惠敏在鳳山要挑戰的是民進黨籍現代立委許智傑，她的競爭對手包括國民黨立委參選人、高雄市議員李雅靜。

徐永明說在學生時代就認識陳惠敏，一路上看到陳惠敏當記者、學者、做社會運動，始終如一、堅持不懈。陳惠敏在南部、在鳳山的開拓和打拚，作為黨主席感到很驕傲，雖然選舉很辛苦，但相信未來值得期待；時代力量不只是新的選擇，也是好的選擇，在區域立委和不分區立委名單上，一定會亮麗出色，2020年也會推出「人民的立法院 2.0」。

黃國昌表示，時力兩位高雄市議員的表現有目共睹，也實踐了時代力量對高雄市民的承諾。守護台灣主權、捍衛台灣民主，是時代力量的DNA，時代力量推出一連串的法案也「絕對不打假球」，提出法案後，會負責任的溝通、爭取台灣人民的支持和認同；期待鳳山的選民可以用「主權、勞權和平權」來積極檢視其他黨的候選人，請大家支持「認真做實事」的陳惠敏進入國會，持續推動實踐公平正義的理念。