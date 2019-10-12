親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

颱風哈吉貝撲日 千葉縣強陣風釀1死5傷

影／國五紫爆！雪隧南口回堵5公里時速不到20公里

時力陳惠敏鳳山選立委 徐永明黃國昌掛保證

2019-10-12 14:50聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

時代力量推出在高雄市立委第7選區（鳳山）參選立委的陳惠敏今天上午成立競選總部，時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌和時力議員到場站台打氣。徐永明說，時力不只是新的選擇，也是好的選擇；黃國昌強調時力和陳惠敏對捍衛主權、勞權和平權的堅持。陳惠敏表示，政治不應該是少數人累積資本和權力的門路，政治應該要是一份「正常」的工作，相信自己是高雄市第七選區最好的選擇。

陳惠敏在鳳山要挑戰的是民進黨籍現代立委許智傑，她的競爭對手包括國民黨立委參選人、高雄市議員李雅靜。

徐永明說在學生時代就認識陳惠敏，一路上看到陳惠敏當記者、學者、做社會運動，始終如一、堅持不懈。陳惠敏在南部、在鳳山的開拓和打拚，作為黨主席感到很驕傲，雖然選舉很辛苦，但相信未來值得期待；時代力量不只是新的選擇，也是好的選擇，在區域立委和不分區立委名單上，一定會亮麗出色，2020年也會推出「人民的立法院 2.0」。

黃國昌表示，時力兩位高雄市議員的表現有目共睹，也實踐了時代力量對高雄市民的承諾。守護台灣主權、捍衛台灣民主，是時代力量的DNA，時代力量推出一連串的法案也「絕對不打假球」，提出法案後，會負責任的溝通、爭取台灣人民的支持和認同；期待鳳山的選民可以用「主權、勞權和平權」來積極檢視其他黨的候選人，請大家支持「認真做實事」的陳惠敏進入國會，持續推動實踐公平正義的理念。

今天到場挺陳惠敏的還有幼教界代表、南部反空汙大聯盟、馬頭山自救會、鳳山在地的里長。陳惠敏表示有信心「讓高雄驕傲、讓台灣幸福」。

時代力量黨主席徐永明（右六）、立委黃國昌（右四）為在高雄市鳳山參選立委的時力陳惠...
時代力量黨主席徐永明（右六）、立委黃國昌（右四）為在高雄市鳳山參選立委的時力陳惠敏（右五）掛保證。記者楊濡嘉／攝影
分享
時代力量高雄市第7選區立委參選人陳惠敏打出「讓高雄驕傲、讓台灣幸福」競選主軸。記...
時代力量高雄市第7選區立委參選人陳惠敏打出「讓高雄驕傲、讓台灣幸福」競選主軸。記者楊濡嘉／攝影
分享
時代力量高雄市第7選區立委參選人陳惠敏打出「讓高雄驕傲、讓台灣幸福」競選主軸。記...
時代力量高雄市第7選區立委參選人陳惠敏打出「讓高雄驕傲、讓台灣幸福」競選主軸。記者楊濡嘉／攝影
分享

時代力量高雄市徐永明2020選舉2020選舉高雄市立委

相關新聞

挨批國慶焰火最貴又最糟 屏縣府：痛心因政治遭潑髒水

2019-10-12 14:10

影／「罷韓30」連署 尹立：破30萬份已達標

2019-10-12 13:50

小胖作伙愛運動！罕病小胖威利病友協會舉辦身障運動會

2019-10-12 11:32

高雄社區營造 閒置營區變身運動休閒場所

2019-10-12 10:38

新住民教貴州絲帶繡 婆婆媽媽開心學手作

2019-10-12 07:26

來茄萣濕地看鳥類攝影展 聲光影音伺候身歷其境

2019-10-12 07:26

瞄準校園 高市拚設太陽光電

2019-10-11 23:18

六龜原生茶 高科大攜青農翻轉

2019-10-11 23:07

阿公獨居工寮20年 義工伸援手

2019-10-11 23:05

把握雙十連假 搭高市兩線到佛陀紀念館公車有好康

2019-10-11 21:42

屏東台灣設計展破170萬人 蘇貞昌好奇心噴發

2019-10-11 20:02

澎湖四大古廟之一東甲北極殿 全國27間友宮廟齊聚繞境

2019-10-11 14:22

「韓詩三百首」11月出版 反擊黑韓、蘇貞昌

2019-10-11 12:32

南方海上伊甸園 四季都好玩

2019-10-11 12:31

國慶維安高雄投入500警力 警政署特贈加菜金慰勞

2019-10-11 12:19

創能經濟光電計畫 高市府與學校合作綠能雲

2019-10-11 11:28

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

2019-10-11 10:48

高雄鳳山維新橋26日拆 汽機車如何走？

2019-10-11 10:24

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

影／阿公住破陋工寮逾20年 愛心倉庫傳愛天使來關懷

2019-10-11 19:31

高科大師生義助 六龜原生山茶產業現生機

2019-10-11 15:26
看更多

熱門文章

新觀光亮點！台南水道博物館開幕 2天湧入逾6萬遊客

2019-10-11 18:55

喵星人闖禍 雲林斗南火車站前大停電

2019-10-11 20:23

大重機騎士追風身影 台中這裡最常現蹤

2019-10-12 10:28

【即時短評】彰化漁港不能只做一半 讓漁民空歡喜

2019-10-11 22:33

影／甜點師回家鄉圓夢開工作室 手作甜點魔法感動人心

2019-10-11 21:27

李佳芬違建農舍實價登錄出爐 房仲：交易價還算合理

2019-10-12 12:30

影／新煙囪走「工業風」 3支巨大舊煙囪將走入歷史

2019-10-11 21:26

屏東台灣設計展破170萬人 蘇貞昌好奇心噴發

2019-10-11 20:02

感動！立委行程跑攤 助理意外與失散妹重逢

2019-10-12 12:24

臭水溝再見！台中豐原汙水用戶接管明年啟動

2019-10-11 16:51

這支沒有美肌的森巴舞團 風靡了國際偶戲節

2019-10-11 20:44

熊貓外送員車禍身亡 時力參選人質疑平台「假承攬」

2019-10-12 13:40

修女沒有退休的一天 83歲周寧慧來台奉獻幼教逾50年

2019-10-11 17:42

影／通霄送電到大湖 65座超高壓電塔紅白相間如長龍

2019-10-11 21:54

影／「罷韓30」連署 尹立：破30萬份已達標

2019-10-12 13:50

夢幻漁港夕照迷人 東石鄉網寮漁港夕照暮色吸睛

2019-10-11 15:40

惡劣！2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋 蝙蝠吱吱叫

2019-10-12 11:16

餐廳老闆佛心理由！金融海嘯父母假裝吃飽張羅孩子3餐

2019-10-11 16:51

彰化漁港沒曳船道加油站 漁民抱怨漁船無法維修與補給

2019-10-11 19:17

中華民國台灣說 蔡正元：中華民國總統變成區總統

2019-10-12 09:55

秋蟹正當時 新北開動螃蟹季胖卡車

2019-10-11 18:52

影／歡迎來查！張安樂點名蘇貞昌、陳明文公布私產

2019-10-12 10:01

秋行軍蟲嚴重 嘉義縣朴子3分之1玉米田劃防疫區

2019-10-11 15:33

鄧紫棋、周湯豪明晚開唱 台北時裝週走秀松菸登場

2019-10-11 15:33

影／國慶連假單日就來了1萬多人 宜蘭傳藝：好像過年

2019-10-11 20:48

挨批國慶焰火最貴又最糟 屏縣府：痛心因政治遭潑髒水

2019-10-12 14:10

外送產業問題多 北市府：一個月內找業者開會

2019-10-11 16:21

影／清水警好幸福 到一生必遊景點高美濕地聯合勤教

2019-10-12 09:38

台灣獅子總會捐300輛電動輪椅及代步車 嘉惠身障者

2019-10-11 16:02

無曳船道、加油站 明年底開港？彰化漁港如「空港」

2019-10-12 00:10

彰化媽祖文化節轉型 今天熱鬧踩街登場

2019-10-11 16:47

半裸養眼海報是牛肉場證明 老戲院拆除前發現寶貝

2019-10-12 14:49

台中公園「石燈籠」解除文資追蹤 被塗水泥漆損價值

2019-10-11 16:00

新住民教貴州絲帶繡 婆婆媽媽開心學手作

2019-10-12 07:26

現代版「夸父追日」80歲老翁迷蘭潭夕陽拍照10年不中斷

2019-10-12 10:23

台南水道博物館開幕 4萬人擠爆

2019-10-11 23:25

合歡山塞爆！網友：台灣公路最高點竟成菜市場

2019-10-11 22:28

苗栗65座高壓電塔 跨4鄉鎮如「長龍」

2019-10-11 23:52

基隆潮藝術「男子漢便當」秒殺 這幾道菜最有男人味

2019-10-12 14:14

「出賣」台東 饒慶鈴率隊赴日本推城市行銷

2019-10-12 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top