挨批國慶焰火最貴又最糟 屏縣府：痛心因政治遭潑髒水

2019-10-12 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



移師屏東的國慶焰火落幕後，國民黨立委參選人洪孟楷昨天在臉書指被參與的網友砲轟是「史上最糟焰火」，國家生日辦得花錢挨罵，該有人為此負責；屏東縣政府今天特別發聲明反駁。圖／本報系資料照， 分享 facebook

移師屏東的國慶焰火落幕後，國民黨立委參選人洪孟楷昨天在臉書指被參與的網友砲轟是「史上最糟焰火」，質疑縣府花6000萬公帑準備場地和晚會，內政部也有近千萬元的焰火施放，堪稱史上最貴，卻也是史上最糟，國家生日辦得花錢挨罵，該有人為此負責；屏東縣政府今天特別發聲明反駁，指這些設施都不是一次性，並強調縣府全心投入，卻因政治因素一再遭潑髒水，嚴重打擊基層公務人員士氣，希望外界莫再謠傳，傷害認真做事的人。

縣府聲明如下：一、 焰火施放案是由內政部辦理，決標經費為912萬元，此項非由縣府負責。

二、 場地設施建置工程決標經費為1327萬元，用於改善河濱公園場地、道路鋪面、路燈維修等設施，不是只有一次性配合國慶焰火施放，焰火結束後這些設施仍繼續可供民眾遊憩使用；且該項為開口契約，在契約期限縣府可以視狀況隨時要求廠商進場維修，維護河濱公園良好遊憩品質。

三、 國慶焰火臨時停車場統包工程決標經費3400萬元，實際花費總計僅1580萬元，包含國產署停車場長設停車場1150萬，另有430萬為凌雲新村交通接駁調撥場地、設計展及焰火、國安動線部分指標等。其中國產署停車場在焰火施放後，仍可繼續供民眾使用，亦非僅一次性活動就結束，同時活化國產署在屏東市區的閒置空間再利用，改善市容景觀。

四、 國慶焰火暨台灣設計展交通接駁服務案，含擴充累計為1818萬元（原開口619萬元），此案不只10/10國慶焰火當日交通接駁，還有台灣設計展，台灣設計展自10月5日開展至20日，為期15天，共有台糖縣民公園、菸葉廠、勝利星村三個展區及屏東美術館、竹田西勢樂智園區2個設計熱點，除了支應接駁車費用外，還設置道路指示路牌指引系統，導引民眾及外縣市遊客至各個展區參觀。實際用於國慶焰火接駁等花費為605萬元。

五、 縣府在改善國慶焰火施放地點河濱公園場地等設施及交通接駁部分，經費為3512萬元，若再加上焰火當晚的服務空間69萬元、晚會活動規劃及執行893萬元，總計為4474萬元，絕非外界謠傳的7000多萬元。

六、 部分民代以高雄市府當晚辦理的活動經費類比國慶焰火，二者規模其實大為不同，不論從硬體設施、表演團隊、接駁服務等，很難相提並論；且今日高雄市府可在那個場地辦這麼多人的活動，也是因之前的市府團隊已經將基礎設施投資改善完成。而高屏溪左岸屏東端的河濱公園大部分是屬於比較自然野放的場域，要安排20萬人的活動，屏東縣政府必須做一些基礎設施改善，維護基本安全，投注的經費及心力更多。