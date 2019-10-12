影／「罷韓30」連署 尹立：破30萬份已達標

2019-10-12 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



社群《Wecare高雄》、《公民割草行動》與台灣基進，今年7月發起「罷韓30行動」。《Wecare高雄》發起人尹立今天表示，原本預定在12月底前募及30萬連署，已提前兩個多月前就達標，顯示罷韓的能量。

尹立表示，《Wecare高雄》收到20萬份連署書，《公民割草行動》有7至8萬份，台灣基進有3萬份，加起來已超過30萬份。

高雄市公民數有228萬多人。依選舉罷免法規定，罷免程序分提議、連署、投票三個階段，提議階段要有1%公民數，大概要有2萬2800份提議書；第二階段要有10%以上選民簽署，發起罷免單位的安全作法是以30萬份為連署目標，保障剔除不合格者還是可以關；第三階段投票，同意罷免票數多於不同意罷免票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上。

尹立今天表示，罷韓已經成為高雄人的共識，高雄人是敦厚善良的，台灣人也是非常堅定的。當落跑成為事實，罷免就成為你我的義務，希望促使朝野來修訂所謂的「碗公」條款，也就是避免政治人物吃碗內看碗外，第一任任期不滿一年，不該落跑。