灰面鵟鷹過境墾丁高峰期 滿州觀鷹好地點

2019-10-12 13:00 中央社 屏東縣12日電



10月進入灰面鵟鷹過境墾丁的季節，今天早上有鳥友在瑪家鄉禮納里部落觀察到1萬多隻灰面鵟鷹在天空盤旋，鳥類達人蔡乙榮表示，預計灰面鵟鷹下午會在滿州鄉降落棲息。

屏東縣長潘孟安今天在臉書po文，提醒民眾把握雙十超級連假，到恆春半島觀賞灰面鵟鷹過境，往「2019琅嶠鷹季」前進。

10月是灰面鵟鷹（俗稱灰面鷲）過境墾丁時期。鳥友黃耀寬表示，前2週受到日本地區颱風影響，灰面鵟鷹南飛受阻，昨天已有上百隻灰面鵟鷹在滿州鄉樹林降落棲息，今天上午南飛渡冬。

上午有鳥友在瑪家鄉禮納里部落上空，觀察到1萬4000多隻的灰面鵟鷹。猛禽達人蔡乙榮表示，這1萬多隻的灰面鵟鷹下午會在滿州里德村附近降落森林棲息，民眾想看「落鷹」以鷹柱、鷹海方式盤旋而下的壯闊景觀，可到里德村觀賞。

蔡乙榮表示，如果天氣良好，這1萬多隻的灰面鵟鷹也會在明天清晨6時以後起飛出海，往南到菲律賓渡冬，社頂公園的凌霄亭是觀賞灰面鵟鷹出海最佳地點。

也是里德社區巡守隊志工的黃耀寬指出，每年10月的10日至20日是灰面鵟鷹過境墾丁的高峰期，滿州鄉里德村與港口村一帶的「落鷹」壯麗景觀，近年吸引許多國內外遊客觀賞奇景，2018年灰面鵟鷹創下30年來最高紀錄5萬9803隻過境，預計今年可能一舉超過8萬隻灰面鵟鷹過境。

墾管處目前正舉辦「琅嶠鷹季」活動，這2天在滿州鄉搭配國際衝浪節及賞鷹活動有市集，同時，鷹季期間，下午在里德橋、上午在社頂凌霄亭都有解說員引導民眾觀賞灰面鵟鷹過境。