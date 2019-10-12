小胖作伙愛運動！罕病小胖威利病友協會舉辦身障運動會

2019-10-12 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



中華民國小胖威利病友關懷協會今天在成功特殊學校，舉辦「小胖作伙愛運動」身心障礙綜合性運動會，提倡小胖威利病友及身心障礙朋友們的運動參與權。普瑞德威利氏症候群俗稱小胖威利症，為第15號染色體缺陷所導致先天、終身性的罕見疾病，發生率約1萬5000至2萬分之一，伴隨著下視丘功能失調而導致難以壓抑的食慾與衝動，無法有效的控制飲食，肥胖問題可能伴隨糖尿病、高血壓及其他慢性病。

小胖威利病友關懷協會理事長蔡立平以「服務在地化，小作所遍地開花」的理念，「南區辦公室暨附設威利工作坊高雄站」去年9月成立，讓嘉義以南的病友家庭有了實際依靠、喘息的盼望，也讓病友服務更加即時且在地。蔡立平表示，南區小胖威利病友與社區民眾間的連結，仍有相當大的努力空間，如何讓更多南區的民眾認識「什麼是小胖威利？」「教育體系中需要如何引導患有小胖威利症的學生？」以及「如何早期發現小胖威利病友？」都是協會亟待努力的議題。

高雄市社會局長黃淵源出席「小胖作伙愛運動」身心障礙綜合性運動會，表達市府支持小胖威利病友及身心障礙朋友們的運動參與權。成功特殊學校校長蔡鴻文、心路基金會高雄分會主任周耕妃和瑞士銀行高雄分行等贊助單位，都以行動表示支持。

身心障礙孩子以運動員身分揮手進場，主辦單位安排了50公尺賽跑、投籃比賽、親子趣味競賽、羽球比賽和400公尺競走接力等項目 ，「小胖威利」們也努力爭取好成績。