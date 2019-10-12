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影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

高雄社區營造 閒置營區變身運動休閒場所

2019-10-12 10:38聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄「橫山共創基地」位在燕巢區橫山里興龍路71巷71號，戶外開放區面積約2050...
高雄「橫山共創基地」位在燕巢區橫山里興龍路71巷71號，戶外開放區面積約2050坪，區內包括中央草坪、標準籃球場、徒步廣場及簡易健身器材。最近已有不少民眾利用連慶連假，到這裡來走走。圖／高雄市都發局提供
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位在高雄燕巢的橫山營區，閒置荒廢10多年，高雄市都發局為推動社區營造，今年首先完成第一期整建工程，成功將營區戶外空間及部分荒廢營舍，加以整建翻新，成立「橫山共創基地」。整建後的戶外空間，可提供社區居民休閒活動使用。

另外，基地已修繕完成數十間室內空間，可供年輕學子及社區居民集會活動、教學、討論交流、成果展示場地。

橫山共創基地規畫大、小會議室、及6到8人的討論室，全部免費提供借用。圖／高雄市都...
橫山共創基地規畫大、小會議室、及6到8人的討論室，全部免費提供借用。圖／高雄市都發局提供
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都發局說，基地內各項空間場地，即日起，免費開放提供學校、社區及團體公益活動使用。

高雄市都發局長林裕益表示，燕巢橫山共創基地，原為荒廢多年的橫山軍營，影響當地環境衛生，都發局接管後先將環境美化，第一期整建先打造具有特色的社區營造發展基地，供作社區及學校師生探討社區營造的交流基地，以凝聚社區營造向心力，增進社區居民感情互動，也鼓勵鄰近大學院校師生進駐，引進青年人的創意與活力，提升社區營造動能。

都發局社區營造科長施旭原說，「橫山共創基地」位在燕巢區橫山里興龍路71巷71號，戶外開放區面積約2050坪，區內包括中央草坪、標準籃球場、徒步廣場及簡易健身器材。最近已有不少民眾利用連慶連假，到這裡來走走。

都發局表示，橫山共創基地開放時間，除了國定假日以外，每星期一至星期五上午8點至下午5點半，中午12點至下午1點半休息。基地規畫大、小會議室、及6到8人的討論室，全部免費提供借用。

都發局說，申請借用書表，可到社造教學實驗所FB粉絲專頁下載，或電洽橫山共創基地管理中心許小姐，服務專線（07）615-6827。

位在高雄燕巢的橫山營區，閒置荒廢10多年，高雄市都發局為推動社區營造，今年首先完...
位在高雄燕巢的橫山營區，閒置荒廢10多年，高雄市都發局為推動社區營造，今年首先完成第一期整建工程，成功將營區戶外空間及部分荒廢營舍，加以整建翻新，成立「橫山共創基地」。圖／高雄市都發局提供
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社區營造高雄市

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