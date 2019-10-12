新住民教貴州絲帶繡 婆婆媽媽開心學手作

2019-10-12 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／即時報導



「老師，要怎麼繡出美麗的玫瑰花？」今天是國慶連假，但金城鎮的樂齡中心卻相當熱鬧，原來是一群婆婆媽媽開心的學手作「絲帶繡」，只見學員都很認真的跟著老師學習各種繡法，負責傳授的老師羅建華表示，絲帶繡是大陸貴州省一項知名的手工藝，看到學員們反映這麼熱烈，她也相當感動。

金城鎮樂齡學習中心轄下的樂齡據點之一，富康一村金城新莊社區發展協會近日規畫「絲帶繡花抱枕DIY課程」，請到精通各種手工藝的新住民羅建華擔任指導老師，教導有興趣的樂齡者們一起來學習緞帶繡技法。這項課程從10月7日起，今天是進行第3次的課程，不少動作快的學員，都快完成作品了。

據此次活動的承辦人周鳳珠表示，他們的樂齡據點成立以來，有規畫很多課程，包括書法、電影讀書會、英文與手工藝品等，此次的活動，反映最熱烈，報名可以說是「秒殺」，不同於針線繡需要極度的心靈手巧，緞帶繡對於樂齡者們而言，較不需要過度耗費眼力，同時還能藉此訓練一下手勁，讓手部肌肉不至過度退化。

周鳳珠說，原本以為很難，跟著老師學習後，大家都覺得很好玩，很多學員都說，下課回家後，欲罷不能，有時候興致一來，更是熬夜繡到半夜，只為趕快見到美麗的成品。