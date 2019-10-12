親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

下午提前北返車流 國5北向建議上午出發

美中貿易達第一階段協議 川普贏得首場戰役

新住民教貴州絲帶繡 婆婆媽媽開心學手作

2019-10-12 07:26聯合報 記者蔡家蓁／即時報導

「老師，要怎麼繡出美麗的玫瑰花？」今天是國慶連假，但金城鎮的樂齡中心卻相當熱鬧，原來是一群婆婆媽媽開心的學手作「絲帶繡」，只見學員都很認真的跟著老師學習各種繡法，負責傳授的老師羅建華表示，絲帶繡是大陸貴州省一項知名的手工藝，看到學員們反映這麼熱烈，她也相當感動。

金城鎮樂齡學習中心轄下的樂齡據點之一，富康一村金城新莊社區發展協會近日規畫「絲帶繡花抱枕DIY課程」，請到精通各種手工藝的新住民羅建華擔任指導老師，教導有興趣的樂齡者們一起來學習緞帶繡技法。這項課程從10月7日起，今天是進行第3次的課程，不少動作快的學員，都快完成作品了。

據此次活動的承辦人周鳳珠表示，他們的樂齡據點成立以來，有規畫很多課程，包括書法、電影讀書會、英文與手工藝品等，此次的活動，反映最熱烈，報名可以說是「秒殺」，不同於針線繡需要極度的心靈手巧，緞帶繡對於樂齡者們而言，較不需要過度耗費眼力，同時還能藉此訓練一下手勁，讓手部肌肉不至過度退化。

周鳳珠說，原本以為很難，跟著老師學習後，大家都覺得很好玩，很多學員都說，下課回家後，欲罷不能，有時候興致一來，更是熬夜繡到半夜，只為趕快見到美麗的成品。

羅建華表示，她從小擅長針線活，包括毛衣、圍巾、繡花等都難不倒她，這次應樂齡中心之邀，來教授的是貴州的工藝絲帶繡，她說，絲帶繡的線比較粗，對眼力不好的老人家比較不費力，又可以訓練老人家的手力，一舉多得；相較作工繁瑣的蘇繡、湘繡，絲帶繡算是初階，作品也比較有層次感，她說，學會後用途很多，不但可以手作精品，還可以把包包與衣服進行大改造。

金門縣金城鎮樂齡中心開辦絲帶繡等多元課程，婆婆媽媽開心學習手作，大家圍著老師研究...
金門縣金城鎮樂齡中心開辦絲帶繡等多元課程，婆婆媽媽開心學習手作，大家圍著老師研究如何繡出一幅幅美麗的作品。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣金城鎮樂齡中心開辦絲帶繡等多元課程，富康一村金城新莊社區的婆婆媽媽們聚在一...
金門縣金城鎮樂齡中心開辦絲帶繡等多元課程，富康一村金城新莊社區的婆婆媽媽們聚在一起，邊聊天、邊學刺繡，大家都覺得課程好好玩。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣金城鎮樂齡中心開辦絲帶繡等多元課程，授課的羅建華有出色的絲帶繡技巧，現場還...
金門縣金城鎮樂齡中心開辦絲帶繡等多元課程，授課的羅建華有出色的絲帶繡技巧，現場還展示她的多樣作品，讓學員們相當佩服。記者蔡家蓁／攝影
分享
金門縣金城鎮樂齡中心開辦絲帶繡等多元課程，富康一村金城新莊社區樂齡據點邀請新住民...
金門縣金城鎮樂齡中心開辦絲帶繡等多元課程，富康一村金城新莊社區樂齡據點邀請新住民羅建華老師（右二）傳授「絲帶繡花抱枕DIY課程」，大受好評。記者蔡家蓁／攝影
分享

婆婆

相關新聞

瞄準校園 高市拚設太陽光電

2019-10-11 23:18

來茄萣濕地看鳥類攝影展 聲光影音伺候身歷其境

2019-10-12 07:26

六龜原生茶 高科大攜青農翻轉

2019-10-11 23:07

阿公獨居工寮20年 義工伸援手

2019-10-11 23:05

把握雙十連假 搭高市兩線到佛陀紀念館公車有好康

2019-10-11 21:42

屏東台灣設計展破170萬人 蘇貞昌好奇心噴發

2019-10-11 20:02

澎湖四大古廟之一東甲北極殿 全國27間友宮廟齊聚繞境

2019-10-11 14:22

「韓詩三百首」11月出版 反擊黑韓、蘇貞昌

2019-10-11 12:32

南方海上伊甸園 四季都好玩

2019-10-11 12:31

國慶維安高雄投入500警力 警政署特贈加菜金慰勞

2019-10-11 12:19

創能經濟光電計畫 高市府與學校合作綠能雲

2019-10-11 11:28

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

2019-10-11 10:48

高雄鳳山維新橋26日拆 汽機車如何走？

2019-10-11 10:24

中國柳琴藝術大賽 台灣演奏家陳昭瑋獲特別金獎

2019-10-11 08:09

屏東舊筏灣部落深度遊 保證連「老闆都找不到」

2019-10-11 07:32

高雄「眷村嘉年華」 邀你看陸海空軍眷村的特色

2019-10-11 07:30

「眷村民宿」感受竹籬笆裡的日子

2019-10-11 07:30

屏東眷村重生 讀冊穿旗袍都很夯

2019-10-11 07:30

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

影／阿公住破陋工寮逾20年 愛心倉庫傳愛天使來關懷

2019-10-11 19:31

高科大師生義助 六龜原生山茶產業現生機

2019-10-11 15:26
看更多

熱門文章

誇張！連假合歡山人車潮擠爆 武嶺如同菜市場

2019-10-11 13:47

花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

2019-10-11 10:51

南方澳斷橋炸不得 他指出橋上還有4座寶貝未取下

2019-10-11 13:54

高雄鳳山維新橋26日拆 汽機車如何走？

2019-10-11 10:24

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

2019-10-11 10:48

吃沙鍋魚頭約會締結良緣 林聰明沙鍋魚頭店首辦婚宴

2019-10-11 09:58

喵星人闖禍 雲林斗南火車站前大停電

2019-10-11 20:23

新觀光亮點！台南水道博物館開幕 2天湧入逾6萬遊客

2019-10-11 18:55

擠爆！台南百年水道博物館下午開幕 優人神鼓掀高潮

2019-10-11 12:35

花蓮太平洋花彩節今晚燈場 點亮主燈並加碼高空焰火秀

2019-10-11 10:07

北市公車杜絕溢扣 12月起刷卡機全GPS操作

2019-10-11 11:04

龜山塗料廠拆桶裝槽釀空汙 桃市最重可罰500萬元

2019-10-11 09:43

【即時短評】彰化漁港不能只做一半 讓漁民空歡喜

2019-10-11 22:33

影／甜點師回家鄉圓夢開工作室 手作甜點魔法感動人心

2019-10-11 21:27

南投茶博紀念杯10元銅板價 遊客大排長龍

2019-10-11 14:35

影／3C產品回收率低 手機回收再利用促進循環經濟

2019-10-11 11:22

影／新煙囪走「工業風」 3支巨大舊煙囪將走入歷史

2019-10-11 21:26

高雄「眷村嘉年華」 邀你看陸海空軍眷村的特色

2019-10-11 07:30

屏東台灣設計展破170萬人 蘇貞昌好奇心噴發

2019-10-11 20:02

台南北門夕陽、音樂、虱目魚吸人潮 注意5大交通管制點

2019-10-11 09:13

東北角連4年奪全球百大綠色旅遊目的地 頭城農場獲認證

2019-10-11 10:53

餐廳老闆佛心理由！金融海嘯父母假裝吃飽張羅孩子3餐

2019-10-11 16:51

夢幻漁港夕照迷人 東石鄉網寮漁港夕照暮色吸睛

2019-10-11 15:40

修女沒有退休的一天 83歲周寧慧來台奉獻幼教逾50年

2019-10-11 17:42

2019台中爵士音樂節開幕 第17年演出長達10天

2019-10-11 13:33

連假出遊好去處！華陰街商圈第二春 人潮回流2、3成

2019-10-11 11:55

彰化漁港沒曳船道加油站 漁民抱怨漁船無法維修與補給

2019-10-11 19:17

影／通霄送電到大湖 65座超高壓電塔紅白相間如長龍

2019-10-11 21:54

「韓詩三百首」11月出版 反擊黑韓、蘇貞昌

2019-10-11 12:32

秋行軍蟲嚴重 嘉義縣朴子3分之1玉米田劃防疫區

2019-10-11 15:33

秋蟹正當時 新北開動螃蟹季胖卡車

2019-10-11 18:52

影／全國首播！蘇花改東澳隧道廣播首用娃娃音

2019-10-11 13:36

「ㄇㄚˊ幾兔」稻田彩繪超人氣 高台拍照開放至27日

2019-10-11 13:36

外送產業問題多 北市府：一個月內找業者開會

2019-10-11 16:21

這支沒有美肌的森巴舞團 風靡了國際偶戲節

2019-10-11 20:44

影／國慶連假單日就來了1萬多人 宜蘭傳藝：好像過年

2019-10-11 20:48

日本街頭藝人搶國慶觀光商機 文化路夜市表演打賞豐

2019-10-11 09:20

臭水溝再見！台中豐原汙水用戶接管明年啟動

2019-10-11 16:51

台中公園「石燈籠」解除文資追蹤 被塗水泥漆損價值

2019-10-11 16:00

鄧紫棋、周湯豪明晚開唱 台北時裝週走秀松菸登場

2019-10-11 15:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top