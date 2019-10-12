來茄萣濕地看鳥類攝影展 聲光影音伺候身歷其境

2019-10-12 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／即時報導



高雄茄萣濕地是黑面琵鷺重要棲地，每年亦有上百種侯鳥到此渡冬，常吸引大批「鳥友」爭相獵影，鏡頭所記錄下的珍貴畫面，現在陸續在遊客中心科普教室展出，為讓遊客更能「看懂門道」，作品旁附上專屬QR Code，只要持智慧型手機掃描一下，就會連結到作者的線上影音導覽，引領大家一窺鳥類世界的生態奧祕。

高雄茄萣觀光發展協會理事郭淑娥表示，茄萣濕地是竹滬鹽田廢曬後轉型而成的內海濕地，目前暫訂為地方級的國家重要濕地，與鄰近的永安濕地並列為國內黑面琵鷺重要棲息地。每年有上萬隻候鳥到此渡冬，是高雄、更是全台灣水鳥最多的濕地。

茄萣濕地生態豐富，在地的茄萣觀光發展協會有意將此地打造成南台灣最大的生態文化園區，因此著手認養茄萣濕地遊客中心，其中融入生態休閒與文化教育的「科普教室」，國慶假期已對外開放，並陳列20幅全台鳥友拍攝的珍貴作品。

郭淑娥表示，這些攝影作品出自高科大張順雄教授、黑琵家族攝影聚樂部、拍鳥聚樂等攝影同好及茄萣在地文創工作者之手，他們捕捉下鳥類生態珍貴的瞬間，為大地留下精彩。科普教室平日也會有黑面琵鷺鳥類模型常態展，並設計有中英文DIY摺頁，供遊客運用幾何圖章在地圖上大玩創意。