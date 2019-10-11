親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

慟！自辦國慶升旗典禮不慎摔死 92歲榮民愛國情操不滅

影／阿公住破陋工寮逾20年 愛心倉庫傳愛天使來關懷

2019-10-11 19:31聯合報 記者王昭月／即時報導

由桃園「賴桑」發起的「愛心倉庫」物資平台，不只募集二手家具轉贈弱勢，也徵求志同道合的傳愛天使前進偏鄉送愛，今天多名成員南下高雄探視住在旗山區一處廢棄工寮的黃姓獨居老翁，除送上物資也幫忙粉刷居家，讓阿公感動到無法言語。

70歲的老翁黃春丁，早年與妻子經營餐飲業，但因理財不善，欠下龐大債務，最後只有賣房子償債，而他妻子也因此攜帶子女負氣離家，無家可歸的他，後來獨自住到旗山區三協里一處廢棄工寮逾20年。

黃阿公育有一子四女，不過獨子失聯多年，四名女兒婚後又各有家庭，無法奉養他，中年時他靠打雜工維生，現在僅靠每月3700元的國民年金勉強度日，再扣除健保費等欠款，每月生活費只剩1268元，經濟困頓。

旗美行善義工隊負責人呂正元發現黃阿公住的工寮家徒四壁，也沒有衛浴，洗澡是燒一壺水簡單淋浴，上廁所只好到屋旁的樹林方便，每次風雨來時，整個工寮就滲水，因此先後媒介衡山行善團及愛心倉庫伸出援手。

多名「愛心倉庫」傳愛天使今天從新竹等地南下，利用國慶連假到旗山、杉林等地慰訪弱勢長輩，他們帶來愛心物資分送，第一站扺達黃阿公的工寮，也幫忙粉刷美化。

成員之一的陳姿庭表示，「愛心倉庫」的理念是讓募集的每一分錢或物資，透過傳愛大使直送案家的方式，發揮最大效益，這次他們趁著國慶假期響應走訪偏鄉行動，來自新竹及台中等地的志工也搭高鐵過來參與，希望能把愛直接傳送到弱勢案主的手裡。

「愛心倉庫」成員利用國慶假期，到高雄旗山慰訪獨居的黃阿公（左）。記者王昭月／攝影
「愛心倉庫」成員利用國慶假期，到高雄旗山慰訪獨居的黃阿公（左）。記者王昭月／攝影
分享
小妹妹跟著父母到高雄旗山探視獨居的黃阿公，並幫忙粉刷牆壁。記者王昭月／攝影
小妹妹跟著父母到高雄旗山探視獨居的黃阿公，並幫忙粉刷牆壁。記者王昭月／攝影
分享
「愛心倉庫」成員利用國慶假期，到高雄旗山慰訪獨居的黃阿公（右），除送上物資也幫忙...
「愛心倉庫」成員利用國慶假期，到高雄旗山慰訪獨居的黃阿公（右），除送上物資也幫忙粉刷住家。記者王昭月／攝影
分享
70歲的黃阿公，住在旗山區廢棄工寮。記者王昭月／攝影
70歲的黃阿公，住在旗山區廢棄工寮。記者王昭月／攝影
分享
黃阿公住在旗山區三協里一處廢棄工寮，家徒四壁，風雨天就泡水，所幸衡山行善團及「愛...
黃阿公住在旗山區三協里一處廢棄工寮，家徒四壁，風雨天就泡水，所幸衡山行善團及「愛心倉庫」慈善團體相繼伸出援手幫忙。記者王昭月／攝影
分享

愛心老翁新竹

相關新聞

高科大師生義助 六龜原生山茶產業現生機

2019-10-11 15:26

澎湖四大古廟之一東甲北極殿 全國27間友宮廟齊聚繞境

2019-10-11 14:22

「韓詩三百首」11月出版 反擊黑韓、蘇貞昌

2019-10-11 12:32

南方海上伊甸園 四季都好玩

2019-10-11 12:31

國慶維安高雄投入500警力 警政署特贈加菜金慰勞

2019-10-11 12:19

創能經濟光電計畫 高市府與學校合作綠能雲

2019-10-11 11:28

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

2019-10-11 10:48

高雄鳳山維新橋26日拆 汽機車如何走？

2019-10-11 10:24

中國柳琴藝術大賽 台灣演奏家陳昭瑋獲特別金獎

2019-10-11 08:09

屏東舊筏灣部落深度遊 保證連「老闆都找不到」

2019-10-11 07:32

高雄「眷村嘉年華」 邀你看陸海空軍眷村的特色

2019-10-11 07:30

「眷村民宿」感受竹籬笆裡的日子

2019-10-11 07:30

屏東眷村重生 讀冊穿旗袍都很夯

2019-10-11 07:30

左營萬年季 火獅亮相吸眼球

2019-10-10 23:57

小琉球浮潛摸海龜 外籍青年犯大忌遭撻伐手賤

2019-10-10 21:19

「國慶鳥」國慶日失約 遊客幽默說：去看國慶焰火了

2019-10-10 18:53

韓國瑜在高雄電影節遭嗆 「為何開幕片不能在大陸播？」

2019-10-10 18:37

u故事／芋仔番薯的眷村記憶 岡山欣欣市場

2019-10-10 15:04

澎湖縣長賴峰偉切10層蛋糕+路跑歡度國慶

2019-10-10 14:49

大林蒲遷村案 經部：需高雄市政府協助

2019-10-10 14:12

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

誇張！連假合歡山人車潮擠爆 武嶺如同菜市場

2019-10-11 13:47

花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

2019-10-11 10:51

生人迴避！連天主教徒都「送肉粽」原因令人毛毛的

2019-10-10 21:27

高雄鳳山維新橋26日拆 汽機車如何走？

2019-10-11 10:24

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

2019-10-11 10:48

南方澳斷橋炸不得 他指出橋上還有4座寶貝未取下

2019-10-11 13:54

吃沙鍋魚頭約會締結良緣 林聰明沙鍋魚頭店首辦婚宴

2019-10-11 09:58

桃園橫峰里分里 卡在回饋金

2019-10-11 00:14

北市公車杜絕溢扣 12月起刷卡機全GPS操作

2019-10-11 11:04

龜山塗料廠拆桶裝槽釀空汙 桃市最重可罰500萬元

2019-10-11 09:43

高雄「眷村嘉年華」 邀你看陸海空軍眷村的特色

2019-10-11 07:30

擠爆！台南百年水道博物館下午開幕 優人神鼓掀高潮

2019-10-11 12:35

台南北門夕陽、音樂、虱目魚吸人潮 注意5大交通管制點

2019-10-11 09:13

影／3C產品回收率低 手機回收再利用促進循環經濟

2019-10-11 11:22

花蓮太平洋花彩節今晚燈場 點亮主燈並加碼高空焰火秀

2019-10-11 10:07

東北角連4年奪全球百大綠色旅遊目的地 頭城農場獲認證

2019-10-11 10:53

小琉球浮潛摸海龜 外籍青年犯大忌遭撻伐手賤

2019-10-10 21:19

屏東舊筏灣部落深度遊 保證連「老闆都找不到」

2019-10-11 07:32

南投茶博紀念杯10元銅板價 遊客大排長龍

2019-10-11 14:35

餐廳老闆佛心理由！金融海嘯父母假裝吃飽張羅孩子3餐

2019-10-11 16:51

連假出遊好去處！華陰街商圈第二春 人潮回流2、3成

2019-10-11 11:55

「韓詩三百首」11月出版 反擊黑韓、蘇貞昌

2019-10-11 12:32

告中火 未傳喚逕移台中 林明溱不滿

2019-10-11 00:04

影／三義木雕節國慶日開幕 踩街花團錦簇

2019-10-10 21:51

夢幻漁港夕照迷人 東石鄉網寮漁港夕照暮色吸睛

2019-10-11 15:40

各地景點湧人潮 「動物園變人園」

2019-10-10 23:48

電動自行車違規 桃竹苗開罰逾700張

2019-10-11 00:12

影／全國首播！蘇花改東澳隧道廣播首用娃娃音

2019-10-11 13:36

屏東眷村重生 讀冊穿旗袍都很夯

2019-10-11 07:30

2019台中爵士音樂節開幕 第17年演出長達10天

2019-10-11 13:33

「眷村民宿」感受竹籬笆裡的日子

2019-10-11 07:30

修女沒有退休的一天 83歲周寧慧來台奉獻幼教逾50年

2019-10-11 17:42

雲縣偶戲節 7女縣市首長Cosplay

2019-10-11 00:00

日本街頭藝人搶國慶觀光商機 文化路夜市表演打賞豐

2019-10-11 09:20

山城苗栗 水利處水土保持設施安全調查11件應改善

2019-10-11 07:49

韓國瑜參加左營萬年季 意見不同民眾互嗆

2019-10-11 04:58

外送產業問題多 北市府：一個月內找業者開會

2019-10-11 16:21

國慶維安高雄投入500警力 警政署特贈加菜金慰勞

2019-10-11 12:19

4千戶即可分里 桃園11里達標

2019-10-11 00:12

雲林縣加碼補助香蕉收入保險 蕉農繳一成保費獲保障

2019-10-11 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top