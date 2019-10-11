影／阿公住破陋工寮逾20年 愛心倉庫傳愛天使來關懷

2019-10-11 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／即時報導



由桃園「賴桑」發起的「愛心倉庫」物資平台，不只募集二手家具轉贈弱勢，也徵求志同道合的傳愛天使前進偏鄉送愛，今天多名成員南下高雄探視住在旗山區一處廢棄工寮的黃姓獨居老翁，除送上物資也幫忙粉刷居家，讓阿公感動到無法言語。

70歲的老翁黃春丁，早年與妻子經營餐飲業，但因理財不善，欠下龐大債務，最後只有賣房子償債，而他妻子也因此攜帶子女負氣離家，無家可歸的他，後來獨自住到旗山區三協里一處廢棄工寮逾20年。

黃阿公育有一子四女，不過獨子失聯多年，四名女兒婚後又各有家庭，無法奉養他，中年時他靠打雜工維生，現在僅靠每月3700元的國民年金勉強度日，再扣除健保費等欠款，每月生活費只剩1268元，經濟困頓。

旗美行善義工隊負責人呂正元發現黃阿公住的工寮家徒四壁，也沒有衛浴，洗澡是燒一壺水簡單淋浴，上廁所只好到屋旁的樹林方便，每次風雨來時，整個工寮就滲水，因此先後媒介衡山行善團及愛心倉庫伸出援手。

多名「愛心倉庫」傳愛天使今天從新竹等地南下，利用國慶連假到旗山、杉林等地慰訪弱勢長輩，他們帶來愛心物資分送，第一站扺達黃阿公的工寮，也幫忙粉刷美化。