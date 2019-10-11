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慟！自辦國慶升旗典禮不慎摔死 92歲榮民愛國情操不滅

台灣設計展蘇貞昌、黃子佼雙加持 人潮塞爆

2019-10-11 19:36中央社 屏東縣11日電

行政院長蘇貞昌今天回到屏東家鄉參觀台灣設計展，屏東縣政府也邀來藝人黃子佼擔任設計展一日店長，雙雙為設計展加持。今天是國慶連假的第二天，台灣設計展人潮塞爆。

蘇貞昌下午在經濟部長沈榮津、屏東縣長潘孟安等陪同下蒞臨台灣設計展，分別參觀在屏東市台糖縣民公園的主展區、位於屏東菸葉廠的衛星展區。

蘇貞昌參觀台糖縣民公園時，特別向潘孟安及在場的民主進步黨籍立委莊瑞雄、蘇震清、周春米等人提及縣民公園前身－台糖紙漿廠的往事。蘇貞昌表示，他當屏東縣長時，曾以停止台糖水權方式，限期要求紙漿廠關廠。

蘇貞昌說，看著當年被自己限期關廠的紙漿廠變身為縣民公園，如今還舉辦台灣設計展，他是帶著愉快的心情觀展及了解家鄉的變化。

在策展人導覽解說下，蘇貞昌逐一參觀主展區5大主題展覽及1家設計賣店；潘孟安則不時當起解說員向蘇貞昌介紹屏東農物產如何以文創方式呈現，增加附加價值。

蘇貞昌很仔細地參觀展覽，過程中不時有民眾與他合照，單是主展區就逛了1個多小時。逛完主展區後，蘇貞昌轉往衛星展區參觀，走訪屏東菸葉廠的機具保存區及教育設計展。

潘孟安向媒體指出，感謝各界對台灣設計展的支持，從5日開展至10日，吸引大批民眾湧入，參觀人潮已近170萬人次，今年在屏東舉行的台灣設計展，打破大眾對「設計」既有的框架，運用設計的手法勾勒屏東的過去、現在、未來，呈現在地生活美學，讓大家見證屏東的軟實力。

屏東縣政府今天也邀請黃子佼到台灣設計展主展區擔任一日店長，引領民眾參觀最具屏東味的「設計超市」，行銷屏東嚴選的文創好物，與民眾近距離互動。

黃子佼特別停留在「抬槓理容院」，在工作人員協力示範下，現場操作不滴水洗頭機幫民眾洗頭。黃子佼開玩笑地說，「連老婆都還沒幫她洗過頭」。

由於擔任一日店長，黃子佼在現場不斷地向參觀民眾表示，「美學的養成，從生活做起」，台灣設計展以全方位的生活設計概念，串聯屏東在地的食衣住行育樂等需求，值得來參觀感受屏東的在地生活。

屏東縣政府蘇貞昌

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