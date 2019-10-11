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金門警力增額遭質疑抹黑 警局網路澄清反擊

2019-10-11 18:05聯合報 記者蔡家蓁／即時報導

金門縣議會日前開臨時會創下2分鐘閉會的紀錄，頗受矚目警察增額預算案也因此遭卡關，隨後網路上開始出現這些增補的警員都是「待退老人」，或是吃垮縣府的財政怪獸傳言，且各類耳語在網路上發酵，對此金門縣警察局今天也在臉書上作出回應澄清，表示這些都是不實指控。

金門警察局表示，金門的員警目前員額是民國97年以前二級制（警察局、警察所）的312人警力編制，已不敷應付目前治安現況，經依據內政部「地方警察機關員額設置基準」重新核算的合理警力應為468人，經向中央爭取增額88人獲同意。

對於增加人力後會造成財政困難的疑慮，金門警局說明，增額後的警力僅澎湖縣府的半數，澎湖縣多達798人也未聞影響財政，金門的治安及交通狀況複雜度不下於澎湖縣，澎湖縣警察局現有預算員額798人，是金門的2.56倍，從未聽聞因警力達798人而影響財政，反觀勤務及治安交通狀況較繁雜的金門，警局預算員額僅312人，增員後僅達澎湖縣警力半數，卻有影響財政之疑慮，實對金門治安交通，不分晝夜、晴雨，均克盡職守的警員似有不盡公平。

針對臉書傳言88位調任金門的警力都是待退者，警方也澄清，經查近10年調入金門縣警局未滿3年即退休者，並無此情事，外調入之退休警員於金門服務平均年資為11年，平均退休年齡為52歲。另依107年施行的退撫法規定，警員爾後須滿55歲始能申請全額月退休金。

此外，網友質疑這批警政署預計核調到金門的警力都是年紀大、台籍、待退人員，且都不是縣籍員警一事，警方也說明，108年請調金門排名第1至30名（扣除撤銷請調人員），人員平均年齡40.93歲，顯見網傳警政署調入金門的警務人員均是待退人員，不是事實。且目前議會只同意進用44名警力，金門籍警員得返鄉人數將會減少。

金門員警增額在網路上引起風波，金門縣警察局趕緊在官網臉書上澄清回應。圖／翻攝金門...
金門員警增額在網路上引起風波，金門縣警察局趕緊在官網臉書上澄清回應。圖／翻攝金門警局臉書
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金門的員警目前員額是民國97年以前二級制(警察局、警察所)的312人警力編制，已...
金門的員警目前員額是民國97年以前二級制(警察局、警察所)的312人警力編制，已不敷應付目前治安現況。記者蔡家蓁／攝影
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金門警察澎湖

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