高科大師生義助 六龜原生山茶產業現生機

2019-10-11 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄六龜區生產的「台灣原生山茶」曾經名聞遐邇，10年前卻在莫拉克風災中重創，熱血的大學師生不忍見這項產業步入蕭條，今年2月起與當地茶園第三代攜手重建品牌形象，盼為六龜茶業經濟再開創商機。

國立高雄科技大學工業設計系助理教授葉恆志及林靖淳、巫晟瑋等6名大三學生，在大學社會責任實踐計畫挹注下前進六龜區協助產業重建，一行人與在地「欣園」製茶第三代負賣人徐盛暘合作，替原生山茶規畫品牌故事並設計視覺形象，同時改造雜亂的倉庫成為窗明几淨的製茶工坊，作為商品展售等多元空間。

六龜原生山茶過去每逢產季總是供不應求，但10年前莫拉克重創高雄山區，產業復建路迢遙，所幸大學校院有熱血師生出手相助，逐步獲得翻轉。

高科大團隊為替原生山茶形塑品牌故事，半年來不辭遠途頻繁前進六龜。學生江馥岑表示，光是視覺設計大家就發想10多款。學生張家銘也說，形象設計與空間改造密切關聯，經常是「牽一髮動全身」。

助理教授葉恆志表示，這群學生周末跟著他上山，大家一起討論設計、並合力動手打造，「是課堂上學不到的知識」。