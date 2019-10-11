親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

哈吉貝影響 國泰明天4日航班延後起飛

台女穿超露比基尼遊長灘島遭罰 警：根本只穿了繩子

高科大師生義助 六龜原生山茶產業現生機

2019-10-11 15:26聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

高雄六龜區生產的「台灣原生山茶」曾經名聞遐邇，10年前卻在莫拉克風災中重創，熱血的大學師生不忍見這項產業步入蕭條，今年2月起與當地茶園第三代攜手重建品牌形象，盼為六龜茶業經濟再開創商機。

國立高雄科技大學工業設計系助理教授葉恆志及林靖淳、巫晟瑋等6名大三學生，在大學社會責任實踐計畫挹注下前進六龜區協助產業重建，一行人與在地「欣園」製茶第三代負賣人徐盛暘合作，替原生山茶規畫品牌故事並設計視覺形象，同時改造雜亂的倉庫成為窗明几淨的製茶工坊，作為商品展售等多元空間。

六龜原生山茶過去每逢產季總是供不應求，但10年前莫拉克重創高雄山區，產業復建路迢遙，所幸大學校院有熱血師生出手相助，逐步獲得翻轉。

高科大團隊為替原生山茶形塑品牌故事，半年來不辭遠途頻繁前進六龜。學生江馥岑表示，光是視覺設計大家就發想10多款。學生張家銘也說，形象設計與空間改造密切關聯，經常是「牽一髮動全身」。

助理教授葉恆志表示，這群學生周末跟著他上山，大家一起討論設計、並合力動手打造，「是課堂上學不到的知識」。

返鄉青年茶農徐盛暘在大學師生「義助」下，懷抱遠大夢想，除了重塑造自家茶葉品牌外，也希望衍生成茶園小旅行，讓更多人認識種茶、製茶過程。更盼望新誕生的製茶工坊能成為返鄉青年與創業團隊的聚會場所，串連當地小農規畫深度旅遊，讓六龜再度欣欣向榮。

高科大工業設計系助理教授葉恒志(左一)與6名三年級學生攜手六龜茶農，協助產業重建...
高科大工業設計系助理教授葉恒志(左一)與6名三年級學生攜手六龜茶農，協助產業重建。記者王昭月／翻攝
分享

六龜品牌茶葉

相關新聞

澎湖四大古廟之一東甲北極殿 全國27間友宮廟齊聚繞境

2019-10-11 14:22

「韓詩三百首」11月出版 反擊黑韓、蘇貞昌

2019-10-11 12:32

南方海上伊甸園 四季都好玩

2019-10-11 12:31

國慶維安高雄投入500警力 警政署特贈加菜金慰勞

2019-10-11 12:19

創能經濟光電計畫 高市府與學校合作綠能雲

2019-10-11 11:28

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

2019-10-11 10:48

高雄鳳山維新橋26日拆 汽機車如何走？

2019-10-11 10:24

中國柳琴藝術大賽 台灣演奏家陳昭瑋獲特別金獎

2019-10-11 08:09

屏東舊筏灣部落深度遊 保證連「老闆都找不到」

2019-10-11 07:32

高雄「眷村嘉年華」 邀你看陸海空軍眷村的特色

2019-10-11 07:30

「眷村民宿」感受竹籬笆裡的日子

2019-10-11 07:30

屏東眷村重生 讀冊穿旗袍都很夯

2019-10-11 07:30

左營萬年季 火獅亮相吸眼球

2019-10-10 23:57

小琉球浮潛摸海龜 外籍青年犯大忌遭撻伐手賤

2019-10-10 21:19

「國慶鳥」國慶日失約 遊客幽默說：去看國慶焰火了

2019-10-10 18:53

韓國瑜在高雄電影節遭嗆 「為何開幕片不能在大陸播？」

2019-10-10 18:37

u故事／芋仔番薯的眷村記憶 岡山欣欣市場

2019-10-10 15:04

澎湖縣長賴峰偉切10層蛋糕+路跑歡度國慶

2019-10-10 14:49

大林蒲遷村案 經部：需高雄市政府協助

2019-10-10 14:12

傳統紋身失傳近百年 排灣族青年重現文化刺上身

2019-10-10 13:26

國慶花車遊行 30新住民舞者歡慶中華民國生日快樂

2019-10-10 13:20

揮別遊客急墜的舊墾丁 官民營造接地氣的新墾丁

2019-10-10 12:31

「在營為良兵、回鄉做中堅」葉順豐獲全國榮民楷模表揚

2019-10-10 12:28

連向六合夜市攤商借手機 原來男子有苦衷

2019-10-10 12:07

迎接1013開幕周年 衛武營國慶索票大放送 千人湧入排隊

2019-10-10 11:54

橫山藝術祭 社區同樂會慶祝雙十國慶

2019-10-10 11:17

屏東藍營發起國慶遊行 數百人高喊中華民國生日快樂

2019-10-10 11:07

雙十連假爆出遊人潮 墾丁小琉球一房難求

2019-10-10 10:52

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／誇張！連假合歡山人車潮擠爆 武嶺凌晨如同夜市

2019-10-11 13:47

花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

2019-10-11 10:51

生人迴避！連天主教徒都「送肉粽」原因令人毛毛的

2019-10-10 21:27

高雄鳳山維新橋26日拆 汽機車如何走？

2019-10-11 10:24

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

2019-10-11 10:48

韓國瑜在高雄電影節遭嗆 「為何開幕片不能在大陸播？」

2019-10-10 18:37

狂！全桃園最大里在這 這里比復興區人口還要多

2019-10-10 18:49

桃園橫峰里分里 卡在回饋金

2019-10-11 00:14

南方澳斷橋炸不得 他指出橋上還有4座寶貝未取下

2019-10-11 13:54

北市公車杜絕溢扣 12月起刷卡機全GPS操作

2019-10-11 11:04

吃沙鍋魚頭約會締結良緣 林聰明沙鍋魚頭店首辦婚宴

2019-10-11 09:58

軍旅生涯8年多他退伍後創業 開咖啡店「學會給予」

2019-10-10 17:22

龜山塗料廠拆桶裝槽釀空汙 桃市最重可罰500萬元

2019-10-11 09:43

加強管制！機車出廠滿5年未定檢 直接開罰500元

2019-10-10 17:43

高雄「眷村嘉年華」 邀你看陸海空軍眷村的特色

2019-10-11 07:30

台南北門夕陽、音樂、虱目魚吸人潮 注意5大交通管制點

2019-10-11 09:13

影／3C產品回收率低 手機回收再利用促進循環經濟

2019-10-11 11:22

小琉球浮潛摸海龜 外籍青年犯大忌遭撻伐手賤

2019-10-10 21:19

屏東舊筏灣部落深度遊 保證連「老闆都找不到」

2019-10-11 07:32

擠爆！台南百年水道博物館下午開幕 優人神鼓掀高潮

2019-10-11 12:35

東北角連4年奪全球百大綠色旅遊目的地 頭城農場獲認證

2019-10-11 10:53

「國慶鳥」國慶日失約 遊客幽默說：去看國慶焰火了

2019-10-10 18:53

告中火 未傳喚逕移台中 林明溱不滿

2019-10-11 00:04

台鐵中部最大土地開發案 員林火車站都更案11月公告

2019-10-10 18:19

連假出遊好去處！華陰街商圈第二春 人潮回流2、3成

2019-10-11 11:55

影／三義木雕節國慶日開幕 踩街花團錦簇

2019-10-10 21:51

「韓詩三百首」11月出版 反擊黑韓、蘇貞昌

2019-10-11 12:32

屏東眷村重生 讀冊穿旗袍都很夯

2019-10-11 07:30

電動自行車違規 桃竹苗開罰逾700張

2019-10-11 00:12

「眷村民宿」感受竹籬笆裡的日子

2019-10-11 07:30

各地景點湧人潮 「動物園變人園」

2019-10-10 23:48

影／全國首播！蘇花改東澳隧道廣播首用娃娃音

2019-10-11 13:36

雲縣偶戲節 7女縣市首長Cosplay

2019-10-11 00:00

日本街頭藝人搶國慶觀光商機 文化路夜市表演打賞豐

2019-10-11 09:20

山城苗栗 水利處水土保持設施安全調查11件應改善

2019-10-11 07:49

花蓮太平洋花彩節今晚燈場 點亮主燈並加碼高空焰火秀

2019-10-11 10:07

韓國瑜參加左營萬年季 意見不同民眾互嗆

2019-10-11 04:58

2019台中爵士音樂節開幕 第17年演出長達10天

2019-10-11 13:33

南投茶博紀念杯10元銅板價 遊客大排長龍

2019-10-11 14:35

加速開發土地償債 台鐵局台北車站E1E2土地要辦都更案

2019-10-10 18:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top