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澎湖四大古廟之一東甲北極殿 全國27間友宮廟齊聚繞境

2019-10-11 14:22聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

澎湖四大古廟之一東甲北極殿重修入火安座落成十周年，廟方今天舉行繞境祈安大典，全台27間友宮廟齊聚繞境。縣長賴峰偉到場祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

「四大古廟」一詞首見於雍正十二年（1734年）澎湖通判周于仁在《澎湖志略》中的敘述：當時在媽宮街水師協營附近有所謂

澎湖在清朝文獻中記載有四大古廟，也就是「關帝廟」、「天后宮」、「真武廟（東甲北極殿）」與「水仙宮」。澎湖縣政府指出，東甲北極殿據《臺灣縣志》記載興，建於康熙29年、西元1960年，現今廟貌為昭和二年、1927年所建；二次大戰後於民國38年整建，近期為民國98年整修，並舉行落成入火大典，東甲北極殿主祀北極真武上帝，也是唯一見載於清代地方誌中的甲頭廟。

賴峰偉表示，馬公東甲北極殿是當地民眾信仰中心之一，長期庇佑地方安居樂業，祈願真武上帝保佑澎湖合境平安，國泰民安，風調雨順，地方繁榮發展。

繞境活動由賴峰偉點燃起馬炮後，展開三天兩夜遶境祈安大典。這次參加遶境有來自全國27個友廟，高雄高馬北極殿6個宮廟也跨海來澎共襄盛舉，遶境隊伍所到之處鑼鼓喧天，場面浩大熱鬧。11日繞境活動依序由東甲北極殿出發，繞行惠民路→重慶街→仁愛路→民權路→光復路→樹德路→中華路→新村路→同和路→中華路→文學路→文澳祖師廟→紅羅北極殿(休息)，下午行經至鎖港北極殿駐驛。

繞境活動由澎湖縣長賴峰偉點燃起馬炮後，展開三天兩夜遶境祈安大典。圖／澎湖縣政府提...
繞境活動由澎湖縣長賴峰偉點燃起馬炮後，展開三天兩夜遶境祈安大典。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖四大古廟之一東甲北極殿重修入火安座落成十周年，廟方舉行繞境祈安大典。圖／澎湖...
澎湖四大古廟之一東甲北極殿重修入火安座落成十周年，廟方舉行繞境祈安大典。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖四大古廟之一東甲北極殿重修入火安座落成十周年，廟方舉行繞境祈安大典。圖／澎湖...
澎湖四大古廟之一東甲北極殿重修入火安座落成十周年，廟方舉行繞境祈安大典。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖四大古廟之一東甲北極殿重修入火安座落成十周年，廟方舉行繞境祈安大典。圖／澎湖...
澎湖四大古廟之一東甲北極殿重修入火安座落成十周年，廟方舉行繞境祈安大典。圖／澎湖縣政府提供
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北極殿澎湖遶境

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