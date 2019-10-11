澎湖四大古廟之一東甲北極殿 全國27間友宮廟齊聚繞境

2019-10-11 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



澎湖四大古廟之一東甲北極殿重修入火安座落成十周年，廟方今天舉行繞境祈安大典，全台27間友宮廟齊聚繞境。縣長賴峰偉到場祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

「四大古廟」一詞首見於雍正十二年（1734年）澎湖通判周于仁在《澎湖志略》中的敘述：當時在媽宮街水師協營附近有所謂

澎湖在清朝文獻中記載有四大古廟，也就是「關帝廟」、「天后宮」、「真武廟（東甲北極殿）」與「水仙宮」。澎湖縣政府指出，東甲北極殿據《臺灣縣志》記載興，建於康熙29年、西元1960年，現今廟貌為昭和二年、1927年所建；二次大戰後於民國38年整建，近期為民國98年整修，並舉行落成入火大典，東甲北極殿主祀北極真武上帝，也是唯一見載於清代地方誌中的甲頭廟。

賴峰偉表示，馬公東甲北極殿是當地民眾信仰中心之一，長期庇佑地方安居樂業，祈願真武上帝保佑澎湖合境平安，國泰民安，風調雨順，地方繁榮發展。