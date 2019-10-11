創能經濟光電計畫 高市府與學校合作綠能雲

2019-10-11 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



高雄市府今年繼續推動跨局處太陽光電設施，啟動「創能經濟光電計畫」，目標4年內設置500百萬瓦太陽光電設施，統計今年至9月底止，設置數量為515件，設置容量約為80百萬瓦，等於80座國家體育場的光電面積。

高雄市政府說，從下周起，要針對全高雄市近400所的公私立學校進行太陽光電校舍評估，加強公有、工廠及住宅等建築物宣導設置太陽光電設施。

工務局長吳明昌表示，加速推動太陽光電設施，今年進階啟動「創能經濟光電計畫」，成立市府跨局處太陽光電推動委員會，以10大行動方案為首要推動政策。

包含專案輔導國公有建築物設置光電設施、建置校園雲端智慧電錶、鼓勵住宅設置光電獎補助及閒置土地設置光電設施等措施。目標4年設置500百萬瓦太陽光電設施。

高雄市工務局表示，高雄市所屬公私立高中職以下學校共358校，其中已有207校裝置太陽能光電設施，「創能經濟光電計畫」為延續並深化太陽光電推動內容，工務局將與教育局合作啟動校園光電專案，陸續針對轄下近400所公私立學校進行深化評估建置太陽光電校舍，加強校區低矮違章建築物改建光電校舍。