「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

2019-10-11 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



台南市韓友會今天成立大會，中午將舉辦「寒國魚庶民宴」，菜名都以國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的經典句或是與韓相關來命名，共有10道創意料理，會長鍾炳耀表示，台南市韓友會的成立是認同韓國瑜的理念，支持韓在政壇上作為庶民代表。

「中華民國萬歲！」台南市韓友會目前第一階段已有近200名會員，有許多會員今天都穿著國旗裝高喊「韓國瑜當選」，餐會外還有攤商賣國旗相關的服飾、鞋子及旗幟等，場面相當熱鬧。

「寒國魚庶民宴」取韓國瑜的諧音，菜色包括賣菜郎選總統、禿子跟著月亮走、汗滴禾下土粒粒皆辛苦、愛與包容族群融合、凍蒜韓國魚、台灣安全人民有錢、韓國芋發大財、莫忘世上苦人多、瓜果產台灣、瑜友榮焉等，將韓國瑜相關的詞句化為食材，富含特殊意義。

鍾炳耀說，沒有國，哪有家，他希望未來的總統能守護中華民國，傳承中華文化，認同韓國瑜要讓人民過好日子的理念，因此他在7月成立台南韓友會，運作許多宣傳造勢活動，協助韓國瑜通過國民黨總統初選，目前已完成階段性任務。