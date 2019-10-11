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高雄鳳山維新橋26日拆 汽機車如何走？

2019-10-11 10:24聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄鐵路地下化後，高雄市政府已完成青海、自立、大順及自強陸橋拆除，為減低對用路人的交通衝擊，市府將在10月26日凌晨起拆除維新陸橋。高雄市工務局已擬妥汽機車改道路線圖。

高雄市工務局長吳明昌表示，施工期間車輛汽機車要改走澄清路、青年路、中正路及埤北路，北往南車輛可在建國路一段提前改道，南往北車輛可在光復路或光遠路提前改道，為方便疏導車流，陸橋西側曹公路與文衡路已開闢提供汽機車通行；另外陸橋東、西兩側平面側車道，拆除期間進行僅開放鄰近居民通行。

高雄市工局表示，維新陸橋民國61年建造，迄今已達47年，是鳳山地區主要南北向道路，是承載當地繁榮往來的主要交通幹道，橋下曹公圳連結鳳山溪，屬鳳山區重要排水渠道。

養工處指出，維新陸橋拆除前因考量汛期，不可預期變數多，與地方協調後定於汛期過後辦理拆除，為利工程推動順利，相關前置作業已提前做好準備，包含架空管線及電箱遷移協調、曹公圳明渠加蓋、矩形溝施作、橋下自來水管線保護措施協調及施工動線安排等。

維新陸橋拆除完成後可縫合原有都市紋理，未來配合鐵路地下化後綠廊道施作可銜接鳳山溪自行車道，提供居民更優質生活景觀。

高雄市維新陸橋民國61年建造，迄今已達47年，是鳳山地區主要南北向道路，是承載當...
高雄市維新陸橋民國61年建造，迄今已達47年，是鳳山地區主要南北向道路，是承載當地繁榮往來的主要交通幹道。圖／高雄市工務局提供　
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維新陸橋拆除後汽機車改道路線圖。圖／高雄市工務局提供　
維新陸橋拆除後汽機車改道路線圖。圖／高雄市工務局提供　
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高雄市鐵路地下化車道

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