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中國柳琴藝術大賽 台灣演奏家陳昭瑋獲特別金獎

2019-10-11 08:09聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

由iArtschool愛藝術及浙江省民族音樂學會共同主辦的「2019中國柳琴藝術大賽」，10月4至6日在浙江杭州舉行決賽，有4來自各地柳琴好手競技。主辦單邀請全國各地知名樂團及音樂院校的柳琴演奏家及教育家，組成評審團。

台灣演奏家陳昭瑋（右二）獲「2019中國柳琴藝術大賽」非職業成人組特別金獎。圖／...
台灣演奏家陳昭瑋（右二）獲「2019中國柳琴藝術大賽」非職業成人組特別金獎。圖／陳昭瑋提供
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來自台灣的演奏家陳昭瑋，在競爭激烈的非職業成人組決賽獲得大賽最高榮譽「特別金獎」，獲得多位評委的高度讚賞。

柳琴為中國彈撥樂器中最高音的樂器，發展歷史雖然只有100多年，清亮討喜的音色在華人地區也受到樂眾喜愛。台灣近年來在多位演奏家及作曲家的努力下，將柳琴作品的層次向上提升，保留傳統演奏技法，用現代的音樂語彙打造獨樹一格的音樂風華。

陳昭瑋是當代藝林樂集團長及國際愛樂國樂團行政總監、柳琴首席，12歲開始學習柳琴，師從高雄市國樂團柳琴演奏家徐士媖，在不具備任何音樂學歷的背景下，多年來憑藉自己的努力以及名師專業指導，在兩岸樂界闖出知名度。陳昭瑋演奏作品兩度獲登大陸『柳琴網』，是台灣少數非科班卻能站上大舞台的青年演奏家。

陳昭瑋表示，這次到了杭州比賽，才發現主辦單位規定18歲以上不管是業餘或是職業的選手，都必須歸到「非職業成人組」。所以非職業成人組決賽的11位選手，幾乎都是職業的柳琴教師及演奏家，廝殺相當激烈，最後能夠勝出除了謝謝評委的肯定，也很開心將台灣柳琴演奏的音樂內涵帶到大陸交流。來自台灣台中的選手，雷凱翔也在同組決賽獲得銀獎，成功展現台灣柳琴人才的實力。

台灣演奏家陳昭瑋獲「2019中國柳琴藝術大賽」非職業成人組特別金獎。圖／陳昭瑋提...
台灣演奏家陳昭瑋獲「2019中國柳琴藝術大賽」非職業成人組特別金獎。圖／陳昭瑋提供
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