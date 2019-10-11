屏東舊筏灣部落深度遊 保證連「老闆都找不到」
2019-10-11 07:32
聯合報 記者江國豪
／屏東即時報導
在課本讀過石板屋，但你肯定沒住過！屏東縣舊筏灣部落保有完整的石板屋遺址群，近年透過修復計畫，民眾只要事先申請，就能在這座遺世古城中住上一晚，不過，也因地處在高山，手機訊號全無，因此行程還有個有趣的名稱叫「老闆找不到」，整趟旅程除了能認識排灣族文化、體驗DIY手作，更能與世隔絕沈浸在深山中，享受深度部落文化之旅。
舊筏灣部落排灣語稱 Payuwan，代表「一家人」的意思，位在海拔800公尺山區內，是排灣族的發源地之一，目前保留完整的12座石板屋遺址，只要進到部落裡，將彷彿置身一座遺世古城中。
尤其又以頭目家屋最具氣勢與規模，屋內可以看見祖靈柱、葬坑、天窗等特殊結構。政府與部落族人近年推動重建工程，整修後的石板屋外觀，不只恢復舊有的外貌，就連遊客都能住上一晚，體驗百年前的部落生活。
遊客抵達部落入口，排灣族耆老會依傳統古禮，進行「過火驅邪」和「賜水祈福」儀式，象徵將外界的干擾與煩憂隔絕在外，同時也告知祖靈，族人回來了，儀式過程煙霧裊裊升空，也為這趟旅程更增添神秘感。
除了能身歷其境認識排灣族文化、品嚐原住民風味美食，另外帶隊族人會協助採集鮮花與羊齒蕨，親手串起自己專屬的美麗花環；也能嘗試用月桃葉編織原住民傳統手藝品；入夜後，更能在滿天星空下，圍著營火歡唱，將生活中的種種煩惱拋棄一空。
屏東縣原民處長伍麗華表示，屏東原鄉有好茶、老七家等石板屋遺址群，其中舊筏灣部落是最容易抵達的，今年8月更在亞太旅行協會金獎中，獲文化與遺產類金獎，品質備受肯定，相當適合民眾趁國慶連假，拋棄科技產品，徹底放鬆身心靈。民眾若欲報名體驗，可洽舊筏灣人文生態旅遊聯繫窗口金念薇0929121655。
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