屏東舊筏灣部落深度遊 保證連「老闆都找不到」

2019-10-11 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



在課本讀過石板屋，但你肯定沒住過！屏東縣舊筏灣部落保有完整的石板屋遺址群，近年透過修復計畫，民眾只要事先申請，就能在這座遺世古城中住上一晚，不過，也因地處在高山，手機訊號全無，因此行程還有個有趣的名稱叫「老闆找不到」，整趟旅程除了能認識排灣族文化、體驗DIY手作，更能與世隔絕沈浸在深山中，享受深度部落文化之旅。

舊筏灣部落排灣語稱 Payuwan，代表「一家人」的意思，位在海拔800公尺山區內，是排灣族的發源地之一，目前保留完整的12座石板屋遺址，只要進到部落裡，將彷彿置身一座遺世古城中。

尤其又以頭目家屋最具氣勢與規模，屋內可以看見祖靈柱、葬坑、天窗等特殊結構。政府與部落族人近年推動重建工程，整修後的石板屋外觀，不只恢復舊有的外貌，就連遊客都能住上一晚，體驗百年前的部落生活。

遊客抵達部落入口，排灣族耆老會依傳統古禮，進行「過火驅邪」和「賜水祈福」儀式，象徵將外界的干擾與煩憂隔絕在外，同時也告知祖靈，族人回來了，儀式過程煙霧裊裊升空，也為這趟旅程更增添神秘感。

除了能身歷其境認識排灣族文化、品嚐原住民風味美食，另外帶隊族人會協助採集鮮花與羊齒蕨，親手串起自己專屬的美麗花環；也能嘗試用月桃葉編織原住民傳統手藝品；入夜後，更能在滿天星空下，圍著營火歡唱，將生活中的種種煩惱拋棄一空。