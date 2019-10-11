屏東眷村重生 讀冊穿旗袍都很夯

2019-10-11 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



屏東市勝利新村，保有全台最完整的群聚式日式眷舍，百年老屋近年逐漸修復重生，獨立書店、餐飲、在地選物店等超過20個品牌陸續進駐，讓老眷村重新注入活血成為新亮點。其中租借旗袍裝，讓自己彷彿回到過去，成為最夯玩法之一，另外，2019台灣設計展也設有展區，走一趟也可以認識屏東風土民情的精彩故事。

勝利新村全區有70餘棟房舍，落成時間橫跨日治時期及戰後初期，過去是將軍聚集之地便以「勝利」命名。由於建材大多使用木頭、磚塊與黑瓦建造，耐不住長年風吹日曬雨淋，導致建物多已破損，再加上人口陸續外移、眷村拆除改建，一度面臨消失命運。

不過，在2007年被指定為歷史建築而得以保存修復，去年更正式命名為「勝利星村創意生活園區」，成了特色創意聚落以及街區。近年也開始吸引年輕人進駐，展現各自不同的的眷村風情。

7年級的何艷秋學服裝設計出身，10年前愛上旗袍，學成後，更自創品牌在勝利新村開了旗袍店，民眾來租旗袍遊眷村，便有穿越時空般的感受。

另外，多家書店匯聚各有特色，像孫立人將軍行館，由縣府引進南國青鳥書店；陸軍軍官校長宿舍「將軍之屋」成為大樹冊店能親子共讀；作家張曉風的故居永勝5號，由作家郭漢辰進駐打造成微型文學館，讓民眾能夠挑本好書，細細品味。