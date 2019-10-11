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「眷村民宿」感受竹籬笆裡的日子

2019-10-11 07:30聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

你想體驗或回味住在眷村的感覺嗎？高雄市文化局推出「眷村民宿」計畫，吸引愛好眷村文化的業者，打造擁有眷村味的民宿。目前左營建業新村與鳳山黃埔新村，已有30戶眷村民宿通過民宿登記開始掛牌營運，歡迎想要體驗眷村生活的遊客進住，感受竹籬笆裡的日子。

眷村是台灣特有的聚落型態，雖然因為眷改政策導致許多眷村消失，但也因此引起世人對於眷村保存的重要性，全國各縣市紛紛保留具有代表性的眷村。高雄市保存了全國最多的眷村，從103年開展以住代護計畫，以實際的居住行為重新恢復原有眷村住的功能。

高雄市文化局長林思伶表示，去年民宿管理辦法修法將文化資產納入民宿經營的範疇，因此高雄市文化局與軍方協商合作，打破以往代管不得營利的限制，在黃埔新村與建業新村推出眷村民宿計畫，共引進30戶民宿業者進駐經營，成為全國首創的眷村民宿。

眷村民宿有別於一般民宿，在於原本獨門獨院花草扶疏的日式宿舍，經過業者的巧思布置後更加具有風味，值得推薦來到高雄的遊客前來入住。文化局也在官網上刊登民宿資訊，增加民宿的曝光率。

左營眷村民宿可說是公園裡的住家，左營海軍眷村保存區廣達59公頃，鄰近高鐵有地利之便。住過眷村民宿的遊客說，村子裡樹多、寬敞、寧靜，早晨可在蟲鳴鳥叫中醒來。民宿主人都善用眷村特色，不再增加過多的裝飾，讓既有的空間氛圍自己說話。眷村民宿訊息可上官網查詢http://khvillages.khcc.gov.tw。

花木扶疏的眷村民宿。圖／高雄市文化局提供
花木扶疏的眷村民宿。圖／高雄市文化局提供
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高雄眷村民宿實景。圖／高雄市文化局提供
高雄眷村民宿實景。圖／高雄市文化局提供
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高雄眷村民宿實景。圖／高雄市文化局提供
高雄眷村民宿實景。圖／高雄市文化局提供
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高雄眷村民宿實景。圖／高雄市文化局提供
高雄眷村民宿實景。圖／高雄市文化局提供
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眷村民宿文化局文化資產

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