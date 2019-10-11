高雄「眷村嘉年華」 邀你看陸海空軍眷村的特色

2019-10-11 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



眷村是台灣近半世紀特殊時代產物，是戰爭移民重要的歷史現場，高雄擁有大量的軍事遺產及特殊軍事文化，可說是軍事移民聚落的大本營，成為獨特的人文風景。在國恩家慶的十月，高雄市文化局推出眷村系列活動，邀大家一遊高雄眷村。

高雄市文化局文化資產中心主任李毓敏表示，全國曾經有886個眷村，目前僅餘30多個，高雄是唯一擁有陸海空三軍基地與軍校，同時也保留全國保存面積最大且涵蓋3個軍種的眷村，分別是左營的海軍明德新村與建業新村、鳳山的陸軍黃埔新村、岡山空軍醒村與樂群村。這些眷村的共同特色都是日遺眷舍，但因為軍種與階級的不同而有著不同的建築型態，每一棟眷舍都是獨一無二的，值得細細品味。

「再見捌捌陸─台灣眷村文化園區」位於左營明德新村2、3、4、10、11號，全區主要以4大棟建物組成：「眷村時代館」訴說漂流及落定的烽火歲月，展出如勳獎章、逃難時的舊皮箱、砲彈箱米缸等；「眷村聚樂部」呈現來台後軍區文藝與娛樂空間氛圍，展出如眷補證、紀念牌、創世紀詩刊等，呈現俱樂部、電影院與創世紀詩社的文化氛圍；「眷村．潮」則是介紹眷改後眷村所面臨的衝擊與轉變，並加入AR體感式再現眷村的新舊對比；「眷村共生基地」希望創造喜愛眷村文化的創作者可交流的平台，在基地空間中分享創作。

為讓民眾感受眷村魅力，文化局在光輝十月規劃眷村系列活動，首先由走讀眷村、眷村講堂揭開暖場序幕，帶路人在地協會帶領民眾走讀眷村體驗眷村獨特人文風華，散步眷村巷弄；眷村講堂以講者與聽者近距離互動，講者以各種形式分享落地生根，說不完、道不盡的故事，分享眷村生命體驗。

「眷村嘉年華」十月登場，10月19、20日眷村子弟回娘家，11月2、3日舉辦眷村文化節，活動包括紀念碑獻花儀式、軍事表演、學校社團表演、豫劇欣賞、眷村名人論壇、三軍官校參訪、文創市集、文物影像展及民間團體歌舞表演等，讓市民朋友體驗眷村生活歡樂時光。