親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄「眷村嘉年華」 邀你看陸海空軍眷村的特色

2019-10-11 07:30聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

眷村是台灣近半世紀特殊時代產物，是戰爭移民重要的歷史現場，高雄擁有大量的軍事遺產及特殊軍事文化，可說是軍事移民聚落的大本營，成為獨特的人文風景。在國恩家慶的十月，高雄市文化局推出眷村系列活動，邀大家一遊高雄眷村。

高雄市文化局文化資產中心主任李毓敏表示，全國曾經有886個眷村，目前僅餘30多個，高雄是唯一擁有陸海空三軍基地與軍校，同時也保留全國保存面積最大且涵蓋3個軍種的眷村，分別是左營的海軍明德新村與建業新村、鳳山的陸軍黃埔新村、岡山空軍醒村與樂群村。這些眷村的共同特色都是日遺眷舍，但因為軍種與階級的不同而有著不同的建築型態，每一棟眷舍都是獨一無二的，值得細細品味。

「再見捌捌陸─台灣眷村文化園區」位於左營明德新村2、3、4、10、11號，全區主要以4大棟建物組成：「眷村時代館」訴說漂流及落定的烽火歲月，展出如勳獎章、逃難時的舊皮箱、砲彈箱米缸等；「眷村聚樂部」呈現來台後軍區文藝與娛樂空間氛圍，展出如眷補證、紀念牌、創世紀詩刊等，呈現俱樂部、電影院與創世紀詩社的文化氛圍；「眷村．潮」則是介紹眷改後眷村所面臨的衝擊與轉變，並加入AR體感式再現眷村的新舊對比；「眷村共生基地」希望創造喜愛眷村文化的創作者可交流的平台，在基地空間中分享創作。

為讓民眾感受眷村魅力，文化局在光輝十月規劃眷村系列活動，首先由走讀眷村、眷村講堂揭開暖場序幕，帶路人在地協會帶領民眾走讀眷村體驗眷村獨特人文風華，散步眷村巷弄；眷村講堂以講者與聽者近距離互動，講者以各種形式分享落地生根，說不完、道不盡的故事，分享眷村生命體驗。

「眷村嘉年華」十月登場，10月19、20日眷村子弟回娘家，11月2、3日舉辦眷村文化節，活動包括紀念碑獻花儀式、軍事表演、學校社團表演、豫劇欣賞、眷村名人論壇、三軍官校參訪、文創市集、文物影像展及民間團體歌舞表演等，讓市民朋友體驗眷村生活歡樂時光。

嘉年華首度舉辦眷村名人論壇，邀請在眷村長大的各界名人回到眷村，共同討論眷村的過往與未來，為眷村保存開啟世代相傳、承先啟後的意義。「以住代護openday一整月」也是眷村嘉年華的一大特色，由住戶敞開院門，熱請款待四方遊客，分享修屋成果及入住甘苦談，以畫會友、咖啡品茗、甜酒釀、藍染教學等體驗活動，繼續守護著眷村文化載體，傳承眷村「家」的故事。詳情可參考文化局官網https://reurl.cc/L1joG3。

高雄市十月舉辦眷村系列活動，安排「眷村講堂」。圖／高雄市文化局提供
高雄市十月舉辦眷村系列活動，安排「眷村講堂」。圖／高雄市文化局提供
分享
「再見，阿兵哥──圍牆內的青春記事」在「再見捌捌陸－臺灣眷村文化園區」展出到11...
「再見，阿兵哥──圍牆內的青春記事」在「再見捌捌陸－臺灣眷村文化園區」展出到11月24日。圖／高雄市文化局提供
分享
「眷村回娘家」活動吸引眷村人重聚首。圖／高雄市文化局提供
「眷村回娘家」活動吸引眷村人重聚首。圖／高雄市文化局提供
分享
穿著旗袍遊眷村，讓眷村文化更鮮活。圖／高雄市文化局提供
穿著旗袍遊眷村，讓眷村文化更鮮活。圖／高雄市文化局提供
分享

眷村文化局岡山空軍海軍軍區

相關新聞

屏東舊筏灣部落深度遊 保證連「老闆都找不到」

2019-10-11 07:32

「眷村民宿」感受竹籬笆裡的日子

2019-10-11 07:30

屏東眷村重生 讀冊穿旗袍都很夯

2019-10-11 07:30

左營萬年季 火獅亮相吸眼球

2019-10-10 23:57

小琉球浮潛摸海龜 外籍青年犯大忌遭撻伐手賤

2019-10-10 21:19

「國慶鳥」國慶日失約 遊客幽默說：去看國慶焰火了

2019-10-10 18:53

韓國瑜在高雄電影節遭嗆 「為何開幕片不能在大陸播？」

2019-10-10 18:37

u故事／芋仔番薯的眷村記憶 岡山欣欣市場

2019-10-10 15:04

澎湖縣長賴峰偉切10層蛋糕+路跑歡度國慶

2019-10-10 14:49

大林蒲遷村案 經部：需高雄市政府協助

2019-10-10 14:12

傳統紋身失傳近百年 排灣族青年重現文化刺上身

2019-10-10 13:26

國慶花車遊行 30新住民舞者歡慶中華民國生日快樂

2019-10-10 13:20

揮別遊客急墜的舊墾丁 官民營造接地氣的新墾丁

2019-10-10 12:31

「在營為良兵、回鄉做中堅」葉順豐獲全國榮民楷模表揚

2019-10-10 12:28

連向六合夜市攤商借手機 原來男子有苦衷

2019-10-10 12:07

迎接1013開幕周年 衛武營國慶索票大放送 千人湧入排隊

2019-10-10 11:54

橫山藝術祭 社區同樂會慶祝雙十國慶

2019-10-10 11:17

屏東藍營發起國慶遊行 數百人高喊中華民國生日快樂

2019-10-10 11:07

雙十連假爆出遊人潮 墾丁小琉球一房難求

2019-10-10 10:52

高雄睽違12年再現國慶升旗 湧入上萬人參加

2019-10-10 07:44

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高雄睽違12年再現國慶升旗 湧入上萬人參加

2019-10-10 07:44

國慶連假登場 桃園清潔隊照常收垃圾

2019-10-10 10:24

生人迴避！連天主教徒都「送肉粽」原因令人毛毛的

2019-10-10 21:27

連向六合夜市攤商借手機 原來男子有苦衷

2019-10-10 12:07

立委蔡適應冒充藍軍「不要臉」？蔡：藍色代表基隆海洋

2019-10-10 12:01

南投茶博會今天登場 平日交管假日免費接駁20分鐘1班

2019-10-10 09:16

韓國瑜在高雄電影節遭嗆 「為何開幕片不能在大陸播？」

2019-10-10 18:37

揮別遊客急墜的舊墾丁 官民營造接地氣的新墾丁

2019-10-10 12:31

影／這間335年歷史的媽祖廟50多年來僅遶境3次

2019-10-10 09:37

傳統紋身失傳近百年 排灣族青年重現文化刺上身

2019-10-10 13:26

國民黨中央委員陳杰違紀參選立委 縣黨部建議開除黨籍

2019-10-10 14:59

迎接1013開幕周年 衛武營國慶索票大放送 千人湧入排隊

2019-10-10 11:54

屏東藍營發起國慶遊行 數百人高喊中華民國生日快樂

2019-10-10 11:07

新北遊街遭疑向侯友宜示威 韓粉駁：要也是嗆蔡英文

2019-10-10 10:35

獨／南投告中火案被移轉管轄 林明溱：無奈請檢方重視

2019-10-10 07:41

加強管制！機車出廠滿5年未定檢 直接開罰500元

2019-10-10 17:43

友善石虎生態給付 放養家禽場拍到石虎1萬獎金發出去

2019-10-10 07:43

民進黨嘉義梅山整和成功 鄉長：全力為鄉民服務

2019-10-10 12:10

狂！全桃園最大里在這 這里比復興區人口還要多

2019-10-10 18:49

軍旅生涯8年多他退伍後創業 開咖啡店「學會給予」

2019-10-10 17:22

俄羅斯插畫家巧手 石虎、俄羅斯雪豹同框慶雙十

2019-10-10 14:52

順澤宮千頂神廟發送第一天 頭香凌晨三點就來

2019-10-10 11:18

雙十帶來旅遊熱 劍湖山一開園就爆滿

2019-10-10 12:42

白爛貓彩繪稻田曝光 斗南越光米蟲好懂吃市集吸人潮

2019-10-10 12:54

洪秀柱女粉絲 扮成國民革命軍力挺吸睛

2019-10-10 14:52

羅智強參加升旗：政府無恥 中華民國當然被踩在腳底下

2019-10-10 12:30

感動！旗海飄揚振臂高歌 嘉縣唯一國慶升旗典禮

2019-10-10 11:10

花蓮季節限定美景 10月看國旗滿街飄揚

2019-10-10 12:03

國慶連假首日 南迴打卡景點現人潮

2019-10-10 11:09

u故事／芋仔番薯的眷村記憶 岡山欣欣市場

2019-10-10 15:04

「國慶鳥」國慶日失約 遊客幽默說：去看國慶焰火了

2019-10-10 18:53

雙十連假爆出遊人潮 墾丁小琉球一房難求

2019-10-10 10:52

「在營為良兵、回鄉做中堅」葉順豐獲全國榮民楷模表揚

2019-10-10 12:28

小琉球浮潛摸海龜 外籍青年犯大忌遭撻伐手賤

2019-10-10 21:19

賞櫻不必等到春天 台灣最稀有的原生刺葉桂櫻白花綻放

2019-10-10 11:13

基隆藍軍10點10分海洋廣場升旗典禮 高喊重返執政

2019-10-10 11:32

溪頭百年銀杏林換裝 風搖黃金雨

2019-10-10 14:59

桃園橫峰里分里 卡在回饋金

2019-10-11 00:14

南投茶博10歲了！今天隆重開幕展期11天

2019-10-10 11:21

連假去哪兒？台北蟾蜍山好拍又好玩

2019-10-10 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top