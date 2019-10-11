韓國瑜參加左營萬年季 意見不同民眾互嗆

2019-10-11 04:58 中央社 高雄10日電



高雄市長韓國瑜今天參加左營萬年季，致詞時舞台前方有2名舉著「罷韓連署」牌子的志工與不同意見民眾互嗆約2分鐘，警方護送2人離去；韓國瑜事後接受訪問表示，不知這件事。

左營萬年季晚間在蓮池潭畔登場，韓國瑜為火獅點睛開光，但致詞時，舞台前方約40公尺有2名舉著「罷韓連署」牌子的志工與不同意見民眾互嗆，多名民眾要求志工拿下牌子並離開，但2名志工也反嗆本來就有表達意見的權利。

雙方你來我往互嗆約2分鐘，沒擴大爭端，最後由警方護送2人離去。

2名志工自稱是大學生，下午3時許就到蓮池潭畔進行罷免韓國瑜連署活動，行使公民權。