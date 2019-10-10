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新港奉天宮祈福馬祖 11日起環島大遶境

2019-10-10 21:26中央社 馬祖10日電

嘉義新港奉天宮舉行「馨護台灣 騎島平安」活動，10日來到離島最後一站馬祖，11日...
嘉義新港奉天宮舉行「馨護台灣 騎島平安」活動，10日來到離島最後一站馬祖，11日將從馬祖境天后宮出發，展開單車遶境祈福。（連江縣政府提供）中央社
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新港奉天宮舉辦「馨護臺灣、騎島平安」活動慶祝媽祖蒞台400週年，以騎腳踏車方式繞行台澎金馬等地區，活動今天來到離島最後一站馬祖，11日、12日將在南竿及北竿進行全島大遶境。

「馨護臺灣、騎島平安」活動下午在馬祖舉行記者會，連江縣副縣長王忠銘、連江縣政府秘書長張龍德、新港奉天宮董事長何達煌、馬防部指揮官章元勳、馬祖天后宮主委劉寶明等人與會，一同鳴笛啟動「騎桃馬祖」行程。

何達煌在會中表示，此次馬祖島南、北竿的繞境活動，參加人數超過5百人，是人數及參與宮廟最多、且為時最長的一場，這次更會將台灣「犁炮」文化帶到馬祖，與馬祖的「擺暝」文化做一場交流，因為馬祖是台灣保留閩北文化相當完整的地方，藉此達到媽祖信仰的交流。

何達煌指出，這次活動是全國創舉，首次有媽祖帶領信徒騎腳踏車遶行台、澎、金、馬、綠島，時光冉冉四百年已過，奉天宮開台媽祖，不只是隨先民來台開發，更開創台灣媽祖信仰文化的新風潮。

在「馨護臺灣、騎島平安」活動中，6月29、30日是「騎島澎湖」；7月20、21日為「騎福金門」；9月21、22日是「騎祐綠島」；10月11、12日為「騎桃馬祖」；最後從12月28日起到民國109年1月5日，將以九天八夜的時間騎腳踏車繞行台灣本島，跨年祈福。

馬祖媽祖奉天宮

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