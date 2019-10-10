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「國慶鳥」國慶日失約 遊客幽默說：去看國慶焰火了

2019-10-10 18:53聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

國慶連假首日受天候影響，在屏東縣滿州鄉里德橋附近的賞鷹會場，下午只觀察到零星灰面...
國慶連假首日受天候影響，在屏東縣滿州鄉里德橋附近的賞鷹會場，下午只觀察到零星灰面鵟鷹下降夜棲山林，讓守候的上千遊客略感失望。記者潘欣中／攝影
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每年秋天受鷹迷期待的墾丁琅嶠賞鷹季，在赤腹鷹爆出創新高紀錄的25萬多隻過境大量後，每年國慶日前後抵達屏東縣滿州鄉山區夜棲的的「國慶鳥」灰面鵟鷹，也備受期待，但從月初到今天上午只紀錄到1664隻過境；受天候影響，在滿州鄉里德橋附近的賞鷹會場，下午只觀察到零星灰面鵟鷹下降夜棲山林，讓連假首日前往守候的上千遊客略顯失望，遊客相視而笑幽默說：「可能都去看屏東市的國慶焰了吧！」。

墾管處今年9月1日起委託高雄醫學大學和台灣猛禽研究會員做秋季過境猛禽族群量調查，赤腹鷹到今天已記錄到25萬5千多隻，是31年調查的最大量，本月初已進入過境尾聲；體型較大的灰面鵟鷹，每年記錄數量在3萬至5萬間，傍晚會降落夜棲滿州里德和港口村山林間，隔天清晨南飛，單日曾紀錄到萬隻過境的超大量，但目前只紀錄到1664隻，研判過幾天就會出現大量。

墾管處說，主要是跨海路徑海域地區的天候不佳出現「塞車」，待天候轉好，就會出現過境大量；天氣好的時候，能看到鷹盤著熱帶氣旋扶搖直上的「鷹柱」，接著形成壯觀「鷹河」或翱翔蔽日的「鷹海」柱」；恆春半島最佳的賞鷹地點，灰面鵟鷹在滿州鄉里德、港口村，牠們下午乘著氣流下降山林夜棲；赤腹鷹則在墾丁社頂公園凌霄亭，集中在清晨6至8時南飛。

在滿州國中登場的琅嶠賞鷹季，明天下午有各類原民文創、生態環教、友善小農、社區生態旅遊、滿州農特產品攤位、排灣族射箭文化體驗及戶外環境電影院等，賞鷹活動現場均架設望遠鏡，供遊客欣賞群鷹盤旋的空中英姿及提供保育宣導和解說服務；12至13日，墾管處與港口等社區合辦2天1夜「愛旅行的鷹」活動接力登場，有吃有住還有得玩。

國慶連假首日受天候影響，在屏東縣滿州鄉里德橋附近的賞鷹會場，下午只觀察到零星灰面...
國慶連假首日受天候影響，在屏東縣滿州鄉里德橋附近的賞鷹會場，下午只觀察到零星灰面鵟鷹下降夜棲山林，讓守候的上千遊客略感失望。記者潘欣中／攝影
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國慶連假首日受天候影響，在屏東縣滿州鄉里德橋附近的賞鷹會場，下午只觀察到零星灰面鵟鷹下降夜棲山林，讓守候的上千遊客略感失望。記者潘欣中／攝影
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國慶連假首日受天候影響，在屏東縣滿州鄉里德橋附近的賞鷹會場，下午只觀察到零星灰面鵟鷹下降夜棲山林，讓守候的上千遊客略感失望。記者潘欣中／攝影
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灰面鵟鷹國慶墾管處

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