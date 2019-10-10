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韓國瑜在高雄電影節遭嗆 「為何開幕片不能在大陸播？」

2019-10-10 18:37聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市長韓國瑜在高雄電影節開幕式上致詞到一半，後排一位女性觀眾突大聲質問「開幕片...
高雄市長韓國瑜在高雄電影節開幕式上致詞到一半，後排一位女性觀眾突大聲質問「開幕片不能在中國播，台灣言論自由，中國有嗎？」記者蔡容喬／攝影
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韓國瑜今下午5點20分出席高雄電影節開幕，突遭兩名觀眾嗆聲，一名坐在後排的女性觀眾先是大聲質問市長，對於開幕片《火口的二人》不能在大陸播，有什麼想法？韓僅回「您有什麼問題可拿下口罩跟記者說」，但她拒絕媒體訪問及拍攝，工作人員隨即將她帶離觀眾席，後來也表示不想看了，沒多久就離開。

韓國瑜是在致詞快結束時，該名戴著口罩的年輕女觀眾突然高喊「市長，開幕片不能在大陸播，您有什麼想法？台灣的言論自由，中國有嗎？這部片為何不能在中國播？」

韓則回應「妳要不要站起來跟記者講一下？不要戴著口罩，妳把口罩拿下來大聲講，不過盡量到外面去，不要干擾其他觀眾」，另名坐在旁邊的女觀眾也跟著發難「後排就是被干擾了啊，又看不到前面！」

工作人員為避免影響開幕流程，趕緊將該位觀眾帶離放映廳，媒體上前問她，為何要跟市長嗆聲？她則回「嗆聲？就是問他對中國言論自由的看法啊！」

高雄電影節工作人員表示，開幕片《火口的二人》是由日本編劇大師荒井晴彥改編自日本知名作家白石一文的小說，以東日本地震7年後為背景，其藝術性極高，至於為何無法到大陸播映，沒辦法代替發言，但高雄電影節能夠放映這部片，顯示高雄電影節選片的多元與自由度。

高雄市長韓國瑜在高雄電影節開幕式上致詞到一半，後排一位女性觀眾突大聲質問「開幕片...
高雄市長韓國瑜在高雄電影節開幕式上致詞到一半，後排一位女性觀眾突大聲質問「開幕片不能在中國播，台灣言論自由，中國有嗎？」隨即被工作人員帶離。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜在高雄電影節開幕式上致詞到一半，後排一位女性觀眾突大聲質問「開幕片...
高雄市長韓國瑜在高雄電影節開幕式上致詞到一半，後排一位女性觀眾突大聲質問「開幕片不能在中國播，台灣言論自由，中國有嗎？」隨即被工作人員帶離。記者蔡容喬／攝影
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