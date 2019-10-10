u故事／芋仔番薯的眷村記憶 岡山欣欣市場

岡山欣欣市場是台灣少見的圓形市場，走過一甲子，是當地居民採買日常所需的好去處，但由於市場老舊面臨拆遷，市場建築已在今年六、七月時拆除。在最後營業日的這天，不少攤販已經沒有營業，更有不少店家忙著收拾平常做生意的工具，攤販的吆喝聲中聽不出傷感，反倒多了一句「最後一天了，多夾一點」的濃濃人情味。

岡山文化協會常務理事張允慧說這個市場有滿滿的兒時回憶，圓形的市場繞一圈，每一間都不會漏掉，是一個很有趣的行走經驗，他認為這其實也有某種像「結點」的意義，大伙不分彼此在這裡互動，所有的情感交流都在這裡匯聚。

岡山是一個非常有歷史蘊含的地方，張允慧說鄭成功大將劉國軒的後代曾在這邊屯墾，在這個市場邊還可以看到明鄭時期的古井，且這口古井直徑將近兩米寬，接著在1940年代，日本政府在岡山興建岡山機場、六一航空廠，所以也在這裡興建了大批的眷舍，大概約有三百棟的房舍，欣欣市場就是這三百多棟房舍中的一個消防池。

當時岡山劉厝的居民常常推著擔子到這個消防池做起日常買賣，張允慧表示攤商愈來愈多之後，於民國48年，大家集資做了一個環形的頂棚，即欣欣市場中的木構行架，但隨著市集聚落日漸成形，可擺攤的位置愈來愈不夠，因此攤商們再把中間的消防池封起來，加上中間的頂棚，因而形成這座獨特的圓形市場。

從小就在市場做生意的菜販劉奶奶回憶小時候的過往，她說做生意不會講國語就用台灣國語，那個時候交易都只有角，不然怎麼辦，說完便爽朗地哈哈大笑；市場內知名的鴨肉羹老闆娘王小姐說市場拆遷，汗水跟淚水都來了，真的很不捨得，而肉鬆店老闆曾良職則說就像畢業，把它當成一個段落，大家短暫的分開以後，再重新相聚，也許感情會再更進一步。

最後營業的日子，不少人特地跑回來品嘗這熟悉的眷村味道，其中民眾鄭文彰當天才知道從小吃到大的市場要拆遷了，當天他帶著妻子與兩個女兒一家來吃午飯，他說還好有趕上最後一天，笑說要跟店家拍照留念；四川麵館老闆曾定華感嘆地說，看到大家搬遷真的滿不是味道的，從小到大的回憶也許就沒有了。