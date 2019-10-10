親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

天公不作美！ 國慶焰火會場下大雨民眾竄逃

砂石車撞死兩女畫面曝光 原來可能另一車肇事逃逸

澎湖縣長賴峰偉切10層蛋糕+路跑歡度國慶

2019-10-10 14:49聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

澎湖縣府今上午在縣府廣場舉行國慶升旗暨慢跑活動，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲帶領各級學校、團體及機關代表高唱國歌，並切下十層黑糖糕蛋糕，齊祝中華民國生日快樂，打造澎湖亮麗未來。

上午7點30分，縣府廣場上就聚集縣內各級學校及機關代表、團體、學生與民眾，由山水國小的祥獅獻瑞及夢想方舟藝能學園熱舞揭開序幕。上午8點，在菊之音小型表演歌劇坊領唱下，全體肅敬引吭高唱國歌，國旗冉冉升起飄揚在天空，眾人共同國家獻上誠摯的祝福，場面莊嚴隆重。

賴峰偉表示，為彰顯國家重要節慶紀念意涵，凝聚愛國心，希望未來在重要節日，公家機關以及家家戶戶都能懸掛國旗，再現兒時旗海飄揚的情景。

賴峰偉說，他上任9個多月來，縣府、議會同心，導正歪風，過程中雖有些許雜音，但他相信只要改革的方向正確，縣政建設必能開花結果，呼籲大家團結，「澎湖繼續向前行，齊心創造新菊島」。劉陳昭玲則祝福中華民國生日快樂、國運昌隆，期盼澎湖縣政推展順利，鄉親平安、健康、快樂。

升旗典禮結束後，賴峰偉、劉陳昭玲、議員呂黃春金、議員歐中慨、副縣長許智富、秘書長胡流宗、民政處長成萬貫等人，共同為接下來的慢跑活動鳴槍，路線從縣府出發，沿途經介壽路、順承門、中山路，再由中正路回到縣府，全長約2.6公里，不少國小學童都踴躍參與。

縣府廣場上同時安排一連串精彩、豐富的表演活動，包括白沙赤崁健康舞蹈協會長者們的「戀戀澎湖」、好娛樂創意舞蹈工作室活力show街舞，還有減塑行動宣導、菊島行動圖書館、教育五化成果展等，讓澎湖民眾熱鬧度過國慶日。

澎湖縣上午舉行國慶升旗活動，由澎湖縣長賴峰偉（左）、議長劉陳昭玲（右）帶領各級學...
澎湖縣上午舉行國慶升旗活動，由澎湖縣長賴峰偉（左）、議長劉陳昭玲（右）帶領各級學校、團體及機關代表高唱國歌，並切下十層黑糖糕蛋糕，齊祝中華民國生日快樂。記者蔡容喬／攝影
分享
澎湖縣上午舉行國慶升旗活動，澎湖縣長賴峰偉（右二）率縣府團隊及議長劉陳昭玲（右三...
澎湖縣上午舉行國慶升旗活動，澎湖縣長賴峰偉（右二）率縣府團隊及議長劉陳昭玲（右三）等人高唱國歌，並向國旗致敬。圖／澎湖縣政府提供
分享
澎湖縣上午舉行國慶升旗活動，結束後立即展開2.6公里的路跑活動，不少國小學童踴躍...
澎湖縣上午舉行國慶升旗活動，結束後立即展開2.6公里的路跑活動，不少國小學童踴躍參與。圖／澎湖縣政府提供
分享
澎湖縣上午舉行國慶升旗活動，由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲帶領各級學校、團體及機...
澎湖縣上午舉行國慶升旗活動，由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲帶領各級學校、團體及機關代表高唱國歌，並切下十層黑糖糕蛋糕，齊祝中華民國生日快樂。記者蔡容喬／攝影
分享

澎湖賴峰偉國歌

相關新聞

揮別遊客急墜的舊墾丁 官民營造接地氣的新墾丁

2019-10-10 12:31

傳統紋身失傳近百年 排灣族青年重現文化刺上身

2019-10-10 13:26

u故事／芋仔番薯的眷村記憶 岡山欣欣市場

2019-10-10 15:04

大林蒲遷村案 經部：需高雄市政府協助

2019-10-10 14:12

國慶花車遊行 30新住民舞者歡慶中華民國生日快樂

2019-10-10 13:20

「在營為良兵、回鄉做中堅」葉順豐獲全國榮民楷模表揚

2019-10-10 12:28

連向六合夜市攤商借手機 原來男子有苦衷

2019-10-10 12:07

迎接1013開幕周年 衛武營國慶索票大放送 千人湧入排隊

2019-10-10 11:54

橫山藝術祭 社區同樂會慶祝雙十國慶

2019-10-10 11:17

屏東藍營發起國慶遊行 數百人高喊中華民國生日快樂

2019-10-10 11:07

雙十連假爆出遊人潮 墾丁小琉球一房難求

2019-10-10 10:52

高雄睽違12年再現國慶升旗 湧入上萬人參加

2019-10-10 07:44

大林蒲遷村 陳麗娜：應以地易地並編特別預算來辦

2019-10-10 00:14

高市青年局 公開徵求副局長

2019-10-10 00:01

西子灣隧道連儂牆拆除 文化局：尊重言論也要保護文資

2019-10-10 00:00

高市體感科技業補助 擬增至2億

2019-10-09 23:54

烈嶼設候補機櫃 幫鄉親爭取時效

2019-10-09 23:46

雄影馬拉松跨夜連映20小時創紀錄 霹靂迷帶枕頭朝聖

2019-10-09 23:43

42分鐘國慶焰火秀 高屏溪兩岸尬場

2019-10-09 23:39

遷村案核定 藍綠選將交鋒

2019-10-09 23:28

大林蒲案拍板 居民質疑勝過喜悅

2019-10-09 23:16

國慶日高市一早升旗 買限量禮包前108名加送高麗菜

2019-10-09 20:24

國慶連假金門又現返鄉人潮 縣府機場做足服務

2019-10-09 18:04

影／首屆體感嘉年華開幕 韓國瑜支持電競產業

2019-10-09 17:40

高雄市補助體感科技業 韓國瑜：將增至2億元

2019-10-09 17:23

民眾憂金門石蚵遭大陸汙染 水試所公布檢測籲安心

2019-10-09 15:30

大林蒲遷村 高市：請經濟部加速環評、都更、園區報編

2019-10-09 14:14

連假小琉球每日估破萬人 保護海龜縣府祭重罰

2019-10-09 14:11

高雄市青年局 公開徵求「副局長」！

2019-10-09 13:16

韓國瑜授旗 陳士杰、李奎龍與鐵人雙姝成虛擬漫畫英雄

2019-10-09 12:54

烈嶼航班候補機啟用 與大金門零「時差」

2019-10-09 12:54

聲光俱佳！屏東站噴水池測試 返鄉民眾：屏東變美了

2019-10-09 11:52

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

大林蒲遷村案 綠委肯定、藍營要看預算何時下來

2019-10-09 11:06

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

家扶中心長期募娃娃 九成新以上可捐

2019-10-09 16:38

高雄睽違12年再現國慶升旗 湧入上萬人參加

2019-10-10 07:44

掛反了？ 雲林街道國旗「這樣掛」引來熱議

2019-10-09 18:42

退休教師發揚亡夫愛心 暖捐雲嘉14座橋

2019-10-09 16:51

國慶連假登場 桃園清潔隊照常收垃圾

2019-10-10 10:24

國慶連假彰化何處去？吃喝玩樂看過來

2019-10-09 19:38

新建鋼構加工廠掛名瀝青工廠 地方疑慮造成汙染

2019-10-09 19:20

連向六合夜市攤商借手機 原來男子有苦衷

2019-10-10 12:07

影／這間335年歷史的媽祖廟50多年來僅遶境3次

2019-10-10 09:37

立委蔡適應冒充藍軍「不要臉」？蔡：藍色代表基隆海洋

2019-10-10 12:01

老戲院說再見 新興戲院放映最後一場戶外電影將拆除

2019-10-09 23:00

南投茶博會今天登場 平日交管假日免費接駁20分鐘1班

2019-10-10 09:16

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

揮別遊客急墜的舊墾丁 官民營造接地氣的新墾丁

2019-10-10 12:31

雄影馬拉松跨夜連映20小時創紀錄 霹靂迷帶枕頭朝聖

2019-10-09 23:43

屏東藍營發起國慶遊行 數百人高喊中華民國生日快樂

2019-10-10 11:07

北捷擬取消8折優惠 議員質疑變相懲罰民眾

2019-10-09 20:56

新北遊街遭疑向侯友宜示威 韓粉駁：要也是嗆蔡英文

2019-10-10 10:35

獨／南投告中火案被移轉管轄 林明溱：無奈請檢方重視

2019-10-10 07:41

中華民國國旗飄揚俄羅斯 前金國小參加國際管樂賽奪冠

2019-10-09 18:16

友善石虎生態給付 放養家禽場拍到石虎1萬獎金發出去

2019-10-10 07:43

國民黨中央委員陳杰違紀參選立委 縣黨部建議開除黨籍

2019-10-10 14:59

影／男版賴品妤！他退選驚天撞頭 連鄭文燦都轉頭看

2019-10-09 18:19

全球最好的藍染在這裡 任何洗衣粉都洗不褪色

2019-10-09 20:16

「生命之樹」照亮屏東市 夜間雙層巴士看得到

2019-10-09 16:32

國慶日高市一早升旗 買限量禮包前108名加送高麗菜

2019-10-09 20:24

騎電動輔助自行車遭開單 新北警：加強訓練辨識

2019-10-09 17:43

臉色慘白毫無動靜 北車外街友一早陳屍街頭

2019-10-09 16:26

大林蒲遷村 陳麗娜：應以地易地並編特別預算來辦

2019-10-10 00:14

國慶連假金門又現返鄉人潮 縣府機場做足服務

2019-10-09 18:04

迎接1013開幕周年 衛武營國慶索票大放送 千人湧入排隊

2019-10-10 11:54

羅智強參加升旗：政府無恥 中華民國當然被踩在腳底下

2019-10-10 12:30

順澤宮千頂神廟發送第一天 頭香凌晨三點就來

2019-10-10 11:18

空汙嚴重盧秀燕向市民道歉 嗆中央不顧台中

2019-10-09 16:34

擱淺貨輪成景點遊客打卡危險 市議員：垃圾午夜前清光

2019-10-09 20:58

蘇花改明年通車 花蓮縣府擬增停車場與客運

2019-10-09 18:44

跨年預算6千萬往年的7.5倍 北市府：活動為1個月

2019-10-09 19:15

感動！旗海飄揚振臂高歌 嘉縣唯一國慶升旗典禮

2019-10-10 11:10

國慶連假首日 南迴打卡景點現人潮

2019-10-10 11:09

傳統紋身失傳近百年 排灣族青年重現文化刺上身

2019-10-10 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top