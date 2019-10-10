澎湖縣長賴峰偉切10層蛋糕+路跑歡度國慶

2019-10-10 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



澎湖縣府今上午在縣府廣場舉行國慶升旗暨慢跑活動，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲帶領各級學校、團體及機關代表高唱國歌，並切下十層黑糖糕蛋糕，齊祝中華民國生日快樂，打造澎湖亮麗未來。

上午7點30分，縣府廣場上就聚集縣內各級學校及機關代表、團體、學生與民眾，由山水國小的祥獅獻瑞及夢想方舟藝能學園熱舞揭開序幕。上午8點，在菊之音小型表演歌劇坊領唱下，全體肅敬引吭高唱國歌，國旗冉冉升起飄揚在天空，眾人共同國家獻上誠摯的祝福，場面莊嚴隆重。

賴峰偉表示，為彰顯國家重要節慶紀念意涵，凝聚愛國心，希望未來在重要節日，公家機關以及家家戶戶都能懸掛國旗，再現兒時旗海飄揚的情景。

賴峰偉說，他上任9個多月來，縣府、議會同心，導正歪風，過程中雖有些許雜音，但他相信只要改革的方向正確，縣政建設必能開花結果，呼籲大家團結，「澎湖繼續向前行，齊心創造新菊島」。劉陳昭玲則祝福中華民國生日快樂、國運昌隆，期盼澎湖縣政推展順利，鄉親平安、健康、快樂。

升旗典禮結束後，賴峰偉、劉陳昭玲、議員呂黃春金、議員歐中慨、副縣長許智富、秘書長胡流宗、民政處長成萬貫等人，共同為接下來的慢跑活動鳴槍，路線從縣府出發，沿途經介壽路、順承門、中山路，再由中正路回到縣府，全長約2.6公里，不少國小學童都踴躍參與。