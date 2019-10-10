傳統紋身失傳近百年 排灣族青年重現文化刺上身

2019-10-10 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



排灣族社會階級分明，男子若要紋身，須經由部落大頭目許可，並按照其身分依照對應圖案下去刺。記者江國豪／攝影 分享 facebook

屏東縣來義鄉古樓部落，近日正舉行5年一次的古樓社迎祖靈祭典（五年祭）。排灣族青年胡達明，今天上午依照傳統儀式，在祖靈的祝福下重現百年前的男子紋身。胡達明表示從小耳聞外婆說，在爺爺身上具有特別的圖文及紋路，一直希望能讓排灣族的紋身重現，加上在文獻上看見古樓社爺爺目達山大頭目(Mudasan)相片中的紋身，更下定決心要讓中斷100多年的排灣族男性紋身再度重現，讓這美麗印記及文化繼續傳承下去。

刺紋前部落女祭師鄧玉雪及沈秀梅進行祈福，同時稟告祖靈及殺豬祈求順利完成。而百年紋身難得重現，數十名台大、清大及日本學者特地前來觀摩。

「每一下拍刺，身上感受到的是文化傳承的責任。」排灣族古樓系統青年胡達明(Penapedi)，出生在排灣族南和部落-巴繞然(Paraudran)頭目家，目前擔任靈佳樂協會理事長。胡達明表示，過去是職業軍人，無法刺青，直到退伍之後接觸部落事務及祭儀，才喚起對紋身的記憶，並決心身體力行，同時也希望讓傳統「拍刺」技術得以傳承。

來義鄉公所原住民文物館館長羅明宏表示，排灣族社會階級分明，男子若要紋身，須經由部落大頭目許可，並按照其身分依照對應圖文下去刺，若未得許可擅自紋身，是不被族人認可的。而排灣族紋身在日治時期中斷傳承，近年在台東排灣族紋身工藝師宋海華努力下，讓傳統文化得以再現。