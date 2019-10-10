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國慶花車遊行 30新住民舞者歡慶中華民國生日快樂

2019-10-10 13:20聯合報 記者廖炳棋／即時報導

今天是中華民國國慶！今年國慶花車遊行隊伍，首先出列的是英雄車隊領頭，接著是23輛花車，第一梯隊第一輛就是內政部移民署的花車「培力新住民，邁向全世界」，和今年大會主題「攜手世界，台灣耀飛」相互輝映。

花車設計者是來自馬來西亞的插畫藝術家蘇勢雄，今年24歲的他高中讀的是美工科，畢業後來台就讀國立雲林科技大學，攻讀視覺傳達設計，曾參加多項美術設計競賽，2015年時報金讀獎「高雄騎遊地圖」獲得廣告設計優等獎，作品含括純美術、插畫及視覺傳達等多元風格，他為移民署這次花車增添更多多元文化元素。

移民署的花車用大船為載體，象徵乘風破浪迎向世界，接軌國際，花車上有身著各國傳統服飾的公仔，可愛又逗趣，民眾如果仔細看，會發現每個公仔手中拿著的是各國國花。花車中的蜂巢造型特別吸晴，蜜蜂築巢代表那地的環境乾淨、優質、適合居住並繁衍下一代，蜂巢上還有23國國旗，象徵台灣是一個適合深耕、築巢的美麗寶島。

隨車表演的舞蹈是資深舞者劉麗麗率領的舞團，她早期培訓了新多新住民姐妹，現在都已開花散葉。這次她安排15位新住民舞者穿著越南、印尼、柬埔寨、泰國等國家傳統服裝扮成花仙子，另外15位舞者化身一隻隻美麗的蝴蝶，和二位扮成蜜蜂和瓢蟲的小朋友一起共舞，可愛又吸睛。

移民署長邱豐光表示，花車在國慶遊行後，會在自由廣場展出為期10天，為讓民眾近距離欣賞，更了解多元文化，蜂巢上裝有對應不同國家語言的問候語按鈕，可與民眾互動，此外，移民署也安排了手作拼布、泰國花串、印尼面具彩繪及越南手作燈籠等東南亞手作藝術，歡迎民眾利用周末假日，全家一同參觀、免費體驗。

移民署長邱豐光，帶領新住民一同參加國慶花車遊行。圖/記者廖炳棋翻攝
移民署長邱豐光，帶領新住民一同參加國慶花車遊行。圖/記者廖炳棋翻攝
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移民署長邱豐光，帶領新住民一同參加國慶花車遊行。圖/記者廖炳棋翻攝
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移民署長邱豐光，帶領新住民一同參加國慶花車遊行。圖/記者廖炳棋翻攝
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移民署長邱豐光，帶領新住民一同參加國慶花車遊行。圖/記者廖炳棋翻攝
移民署長邱豐光，帶領新住民一同參加國慶花車遊行。圖/記者廖炳棋翻攝
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移民署國慶

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