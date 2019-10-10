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揮別遊客急墜的舊墾丁 官民營造接地氣的新墾丁

2019-10-10 12:31聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

墾丁國家公園在103年創下837萬遊客人次新高後，一路暴跌到去年的354萬人次，今年上半年好不容易出現回溫，卻遇到大陸暫停陸客來台自由行，業者憂心準備迎接觀光寒冬之際，屏東縣政府聯手觀光旅遊業者合力營造「接地氣」的新旅遊型態，精心規畫適合不同客層的系列套裝遊程；縣府交通旅遊處長黃國維說：「舊墾丁已過去，新墾丁在等你！」

屏東縣政府聯手觀光旅遊業者合力營造「接地氣」的新旅遊型態，精心規畫適合不同客層的...
屏東縣政府聯手觀光旅遊業者合力營造「接地氣」的新旅遊型態，精心規畫適合不同客層的系列套裝遊程。記者潘欣中／翻攝
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墾丁國家公園在103年創下最高紀錄的837萬遊客人次後，開始逐年下跌，前年降到幾乎腰斬的437萬，去年遊客人次估計約354萬，甚至比政府開放陸客來台旅遊時近400萬人次還低，今年到8月已累積近300萬人次，出現觸底反彈，卻遇到大陸暫停陸客來台自由行，墾丁地區雙十連假的陸客數估計掉到過去的5%，下月可能只剩1%，雖有國旅秋冬補助，業者還是憂心忡忡。

黃國維說，觀光局將2019年訂定為「小鎮漫遊年」，屏東縣的恆春鎮被評為最經典小鎮之一， 恆春鎮有著三面環海的優美自然景觀、保存完善的恆春古城和豐富的熱帶森林與珊瑚礁生態等，讓人流連忘返，在景點之外，還有膾炙人口的恆春民謠，小鎮獨有的文化、人情與美食都是一等一，縣府精心規畫系列接地氣的遊程和活動，包括體驗文化寶藏和DIY手作等，體驗不一樣的墾丁之美。

他說，恆春有許多「私房景點」與「私藏體驗」是民眾不知的，縣府和旅宿業者合作推出「年輕族群」、「親子族群」及「熟齡族群」的1至3日不等的優惠好玩遊程，價值4000元的「寶貝親子二日遊」只要1500元，可參加夜宿海生館及星空烤肉等活動，6000元的「墾丁悠閒三日遊」只要2300元，可到有小奈良之稱的鹿境梅花鹿園區與梅花鹿互動、滿州賞鷹、墾丁森林遊樂區漫步等。

他說，恆春小鎮遊程也搭配擴大國旅秋冬遊獎勵計畫，可享有1000元的住宿補助，邀各地民眾揪團來恆春小鎮，深度了解純粹樸實的恆春半島，拋開過去對墾丁的舊印象，迎接改頭換面的新墾丁；詳情可上

趣味墾丁1日遊

寶貝親子二日遊

墾丁悠閒三日遊

屏東縣政府聯手觀光旅遊業者合力營造「接地氣」的新旅遊型態，精心規畫適合不同客層的...
屏東縣政府聯手觀光旅遊業者合力營造「接地氣」的新旅遊型態，精心規畫適合不同客層的系列套裝遊程。記者潘欣中／翻攝
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墾丁恆春屏東縣政府

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