「在營為良兵、回鄉做中堅」葉順豐獲全國榮民楷模表揚

2019-10-10 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



今年53歲的葉順豐原是金防部軍官，退役後認真打拚事業，身為榮民對於地區榮眷及退除役軍人權益，時常提出建言，對於榮服處各項活動均大力支持，今年獲金門縣榮民服務處荐報，參加輔導會108年榮民楷模評選，從各個服務機構所推薦的眾多候選人中脫穎而出，成為全國20位年度榮民楷模之一；金門縣榮服處長呂媽定日前由輔導員汪成飛陪同，代表輔導會頒贈榮民楷模當選通知函給葉順豐，並當面表達祝賀之意。

呂媽定表示，葉順豐是金城鎮人，現為一來順食品公司副總經理，並曾擔任金門工業會、金門商業會、金湖鎮塔后社區發展協會、金湖鎮后園社區發展協會、金門退役軍官協會、慈濟功德會等社福團體等，平時熱心公益、服務鄉梓，奉獻社會不遺餘力。

葉順豐偕妻胼手胝足共同經營一來順食品公司，長期關心地區退伍軍人役後就業議題，事業有成後，先後於金城鎮、金湖鎮、台北等地設立工廠及門市，創造工作機會，並優先進用榮民(眷屬)，對照顧服務區退伍官兵投入就業市場助益甚大。