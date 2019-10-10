連向六合夜市攤商借手機 原來男子有苦衷

2019-10-10 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



江姓男子在高雄市六合夜市附近，一再向攤商及店家借手機，連續2小時，1家借過1家，讓店家懷疑他的動機，認為他要騷擾店家，報警處理。員警找到他以後，才知道原來他遺失手機，但表達能力不好，才造成一場誤會，後來員警幫他打電話，終於找回手機。

警方表示，10月8日傍晚，19歲的江姓男子到高雄市六合夜市買晚餐，不慎掉了手機，他在新興區六合一路與中山一路口附近尋找許久，沒找到手機，想向商家及攤商借手機，撥打他的電話，看是不是有人撿到手機，但因為表達能力欠佳，向這家商店借手機，沒打通他的電話便離去找手機，沒多久，又向其他商店及攤商借手機，連續向人借手機的行為，又講不清楚他的用意，才引起商家奇怪。

商家懷疑江姓男子的動機，便向警方報案。高雄市警新興分局中山路派出所員警趕趕去六合夜市，在商家指引下才找到江姓男子。員警耐心聽他說明為何一再向人借手機，發覺原來他只是因為遺失手機，不知如何是好，但又無法明白說明原因，已在六合夜市附近徘徊2小時，才引起商家誤會。